Activan protocolos de prevención a través del Comité Estatal de Seguridad en Salud

La primera reunión del CESS se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Enfermería. de la capital del estado. [Agencias]

La primera reunión del CESS se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Enfermería. de la capital del estado. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Bajo el enfoque de una sola salud y mantener una organización intersectorial activa para la atención de las emergencias sanitarias, se llevó a cabo la primera Reunión Ordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESS), en donde se tomó protesta a los integrantes que habrán de desempeñar las funciones encomendadas y se realizó la firma del acta de actualización.

En representación de la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, la directora General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, presidió los trabajos de esta jornada en la que se tomaron acuerdos para avanzar en la erradicación del sarampión, activar los protocolos para la temporada de huracanes y la presencia del calor, aunado a la preparación sanitaria y epidemiológica ante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

“El impacto de las enfermedades en la salud de la población, evidencian la magnitud de los retos que enfrentamos y la importancia de actuar de manera anticipada, organizada y conjunta; y en esta primera reunión del CESS, reafirmamos nuestro compromiso institucional de fortalecer la coordinación intersectorial en beneficio de las y los tamaulipecos”, dijo Juárez Delgado durante su participación.

En este contexto, se presentó la situación actual del sarampión en el estado, destacando que a la fecha seguimos sin casos de este padecimiento, aunado a que la estrategia federal de vacunación intensiva, que se llevaría a cabo en 70 días, se logró la meta de aplicación de las vacunas en 68 días.

Pesa a que actualmente no se registran casos, el Comité acordó mantener el cerco epidemiológico y la alerta sanitaria, debido al movimiento migratorio y la cercanía con estados que registran casos como Nuevo León, Veracruz y San Luis Potosí.

Como parte del programa, la Comisión Nacional del Agua, a cargo del jefe del Departamento de Hidroclimatología y Meteorología del Organismo Cuenca Golfo Norte, Óscar Joel Posada Torres, presentó el pronóstico de la Temporada de Huracanes, señalando que se estiman de 11 a 15 en este año y que darán inicio en el mes de mayo.

En este sentido, el CESS activa el Comando Operativo para la atención de este tipo de fenómeno natural y la implementación de la respuesta sanitaria en las fases de preparación, respuesta y recuperación de los daños que podrían ocasionar.

En lo referente a la temporada de calor, en donde se estiman de 4 a 5 ondas de calor en territorio tamaulipeco, y en donde actualmente se registra la primera del año, se pronostica que los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo se presentarán días críticos de calor con valor máximo a los 40 grados centígrados; y en los meses de mayo y junio las temperaturas podrían superar los 38 grados centígrados.

Ante este panorama, se emiten las recomendaciones para protección de la población y se analizan los 5 criterios clínicos para evitar daños serios a la salud como son los calambres por calor, insolación, deshidratación, lesiones térmicas y el golpe de calor.

Ante la vulnerabilidad geográfica en la que se encuentra Tamaulipas, con el inicio del Mundial de Futbol 2026 que generará un movimiento significativo poblacional, el CESS presentó el Plan Estatal para la Seguridad en Salud para garantizar la atención médica oportuna, eficiente y coordinada ante cualquier eventualidad.

Para este evento y prevenir los riesgos que se pudieran generar, como la reintroducción del sarampión y cualquier tipo de vector, la Secretaría de Salud, como eje rector, operará el Plan de Seguridad en coordinación con todo el Sector, el cual se enfoca a fortalecer la cobertura de atención, en la que se incluye la prehospitalaria a través del CRUM y en puntos estratégicos, para coordinar la atención de emergencias de manera adecuada.

En este encuentro, en el que se da continuidad al compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, de cuidar la salud de la población tamaulipeca, se traduce en acciones y compromisos que marcan una ruta clara, como es el fortalecer la vigilancia epidemiológica, consolidar acciones preventivas y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia sanitaria.

La primera reunión del CESS se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Enfermería de esta ciudad y se contó con la asistencia del coordinador Estatal del IMSS Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado del IMSS, José Luis Aranza Aguilar; el comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz; el director general de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos Arturo González Castro; la directora general de Planeación y Desarrollo del Sector Salud, Loyda Ramírez López; el director de Epidemiología Estatal, Sergio Uriegas Camargo, entre otros representantes.