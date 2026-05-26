Consolida la UAT liderazgo nacional en Judo

Al conquistar tres medallas de oro y una de bronce

La delegación universitaria destacó en las competencias de combate individual y en las modalidades técnicas, demostrando el alto nivel de preparación de sus atletas. [Agencias]

La delegación universitaria destacó en las competencias de combate individual y en las modalidades técnicas, demostrando el alto nivel de preparación de sus atletas. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La Selección de Judo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirmó su lugar entre las mejores del país al conquistar tres medallas de oro y una de bronce durante el Campeonato Nacional Universitario ANUIES 2026, celebrado del 22 al 25 de mayo en Guadalajara, Jalisco.

La delegación universitaria destacó en las competencias de combate individual y en las modalidades técnicas, demostrando el alto nivel de preparación de sus atletas.

Entre los resultados más sobresalientes, Eduardo Sagástegui Becerra obtuvo la medalla de oro en la categoría de 60 kilogramos. El atleta, es considerado uno de los judocas mexicanos con mayor proyección internacional, consolidando con este resultado una trayectoria que posiciona a la UAT dentro de la élite universitaria del país.

Por su parte, José Alfredo Quintá López se proclamó campeón nacional en la división de 66 kilogramos, aportando una nueva presea dorada para la delegación universitaria.

También en las modalidades técnicas la UAT logró otra destacada actuación al obtener la medalla de oro en la prueba de Nage No Kata, gracias al desempeño de Eduardo Sagástegui Becerra y Miguel Fuentes Montealvo, quienes demostraron precisión, disciplina y dominio técnico en una de las pruebas más exigentes del judo universitario.

Así mismo, en la categoría de 55 kilogramos, Sergio Rosales Maldonado obtuvo la medalla de bronce, resultado que permitió a la UAT sumar puntos valiosos dentro de la clasificación general del certamen nacional.