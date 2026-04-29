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Anuncian Ayuntamiento y DIF shows y actividades del Día del Niño

Serán el jueves 30 de abril en el Parque Viveros

El Sistema DIF invita a todas las familias a ser parte de esta gran celebración. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo, y el Gobierno Municipal, dio a conocer el programa artístico que formará parte del Festival del Día del Niño 2026, el cual se llevará a cabo este jueves 30 de abril en el Parque Viveros.

Con el objetivo de ofrecer una celebración llena de alegría, entretenimiento y momentos inolvidables para las niñas y niños, se ha preparado una cartelera de espectáculos pensada para toda la familia.

Además, el Gobierno Municipal dio a conocer que para celebrar a los pequeños, el Zoológico, Acuario y Alberca, tendrán entrada gratuita, este 30 de abril, para que además del Festival, disfruten de estos espacios.

Los shows en vivo darán inicio a partir de las 6:30 de la tarde con la participación de Glam Girls Dance Team, quienes abrirán el escenario con un show lleno de energía y talento.

Posteriormente, a las 7:00 de la tarde, se presentará Luilly el Payaso, llevando diversión, dinámicas y muchas risas para los asistentes.

A las 8:00 de la noche, las familias podrán disfrutar de un Tributo a Beto y sus amigos, seguido a Tributo a Lara y Meñique, espectáculos que prometen poner a cantar y bailar a niñas y niños.

Más tarde, a las 8:50 de la noche, se presentará Italian Brainbrots, con un show dinámico que sorprenderá al público.

El cierre del festival será a las 9:00 de la noche con un Tributo a las Guerreras del Kpop Demon Hunters, brindando un espectáculo lleno de ritmo, color y energía.

El festival dará inicio a partir de las 4:00 de la tarde, ofreciendo a las familias más de 20 módulos de diversión y servicios, entre los que destacan juegos de feria y de destreza, loteria, brincolines, decoración de galletas, salón de belleza, pintacaritas, videojuegos

El Sistema DIF invita a todas las familias a ser parte de esta gran celebración, donde además de los espectáculos, habrá juegos mecánicos gratis y una amplia variedad de actividades pensadas para el disfrute de la niñez.

Con estas acciones, el DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de generar espacios de convivencia y felicidad para la niñez, promoviendo entornos que fortalezcan su desarrollo integral.

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