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Escala chile serrano a 90 pesos el kilo

Aguacate y papa blanca también se encarecen

Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’ de esta semana, el precio de la naranja subió de 26 a 30 pesos el kilogramo, fruta procurada por mucha ciudadanía.

El chile poblano bajó de 99 a 90 pesos el kilogramo. Mientras que la tapa de huevo, de 30 piezas, se mantiene a 75 y 78 pesos las menos caras.

En cuanto al limón, pasó de 46 a 37 pesos el kilo mientras que el chile serrano escaló de 80 a 90 pesos el kilo, el chile jalapeño bajó de 73 a 67 pesos el kilo.

Respecto al tomate, se mantiene a 50 pesos el kilo, la papa morena pasó de 11 a 10 pesos por kilo, mientras que la papa blanca subió de 57 a 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, descendió de 30 a 25 pesos el kilo y el aguacate pasó de 56 a 60 pesos el kilo.

La papaya pasó de 45 a 44 pesos por kilo y la piña se mantiene a 30 pesos el kilo.

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