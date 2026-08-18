Impulsa modernización de avenida Reforma movilidad

La modernización de la Avenida Reforma forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal para fortalecer la infraestructura urbana y responder al crecimiento de Nuevo Laredo. [Agencias]

La modernización de la Avenida Reforma forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal para fortalecer la infraestructura urbana y responder al crecimiento de Nuevo Laredo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La modernización de la Avenida Reforma representa un beneficio directo para comerciantes, empresarios, trabajadores y usuarios que diariamente utilizan este importante corredor vial, al mejorar la fluidez vehicular y facilitar los traslados entre distintos puntos de la ciudad, fortaleciendo las condiciones para el desarrollo económico de la zona.

Como parte de las acciones de infraestructura que impulsa la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal para acompañar el crecimiento de Nuevo Laredo, la Secretaría de Obras Públicas, realizó trabajos de modernización en este tramo estratégico, que incluyeron infraestructura pluvial, drenaje sanitario y línea de agua potable, además de las acciones destinadas a mejorar la movilidad, permitiendo una circulación más ágil y atendiendo las necesidades que genera el crecimiento de la ciudad.

Agustín Duarte, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Nuevo Laredo (CANACO), destacó que este corredor tiene una importante actividad comercial y que mejorar su movilidad beneficia directamente a los negocios que dependen de esta vialidad.

“Nos permiten aprovechar más la infraestructura. Este sector en particular, los que hemos vivido mucho tiempo dependiendo de este sector, sabemos lo que era batallar con las lluvias”, señaló.

El representante empresarial agregó que la modernización permitirá que la actividad comercial tenga mejores condiciones de operación, particularmente al reducir las afectaciones que anteriormente provocaban las lluvias y mejorar la transitabilidad de la zona.

“Esta obra nos va a permitir que eso dure menos todavía. Tenemos tres sectores comerciales fuertes, cuatro sectores comerciales fuertes aquí que dependen de este corredor y definitivamente sí es necesario ponerle atención”, afirmó.

Duarte resaltó además que la movilidad es un factor fundamental para fortalecer la actividad económica de Nuevo Laredo, especialmente ante el crecimiento que registra el poniente de la ciudad y la necesidad de contar con vialidades capaces de responder al aumento en el flujo vehicular.

Por su parte, Gabriel de Jesús Jiménez Centeno, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Nuevo Laredo, reconoció que la modernización de la Avenida Reforma responde a las nuevas necesidades de movilidad de la ciudad y facilita los traslados.

“Al hacer estos cambios que acertadamente la Secretaría de Obras Públicas, dirigida por el Carlos de Anda, bajo las instrucciones de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, preocupados por ese crecimiento tan alto de flujo vehicular, al hacer esta modernización se le da al usuario esa facilidad de poder transitar con más rapidez de un punto a otro”, destacó.

El presidente de la CMIC señaló que las inversiones en infraestructura también generan mayor certeza para la iniciativa privada, al contar con mejores condiciones urbanas y viales para el desarrollo de nuevos proyectos. “Al haber certeza existe esa certidumbre de saber que tu inversión va a tener una repercusión favorable”, afirmó.

A estos beneficios se suma el impacto que la vialidad tiene para la comunidad estudiantil, debido a que sobre la Avenida Reforma se encuentra el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Benito Sánchez, Director de la institución, destacó que alrededor de 3 mil 500 estudiantes y cerca de 300 trabajadores utilizan diariamente este corredor.

“Es de gran utilidad tener fluidez sobre la Reforma… realmente sí es súper importante que tengamos fluidez. Y bueno también aunado al colector fluvial, también yo creo que eso es lo que funcionó para que cuando caen lluvias se desfogue rápidamente porque sí teníamos algunas zonas ahí que se inundaban para acceder o llegar al tecnológico.”, señaló.

La modernización de la Avenida Reforma forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal para fortalecer la infraestructura urbana y responder al crecimiento de Nuevo Laredo, generando vialidades más funcionales que favorezcan tanto la movilidad cotidiana como la actividad comercial, empresarial y educativa.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, continúa transformando la infraestructura de Nuevo Laredo para acompañar su crecimiento y generar mejores condiciones para quienes trabajan, estudian, emprenden y realizan sus actividades diariamente en la ciudad.