Impulsa IMJUVE talento juvenil con rally de cineminuto y premios de 15 mil pesos

Una convocatoria que permitirá a jóvenes contar sus propias historias a través del cine

El cine representa una herramienta para que las juventudes puedan expresar su visión de la ciudad y compartir su perspectiva a través de una propuesta creativa. [Agencias[

El cine representa una herramienta para que las juventudes puedan expresar su visión de la ciudad y compartir su perspectiva a través de una propuesta creativa. [Agencias[

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de impulsar la creatividad y expresión artística de las juventudes, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), invita a participar en el Rally de Cineminuto Juvenil, una convocatoria que permitirá a jóvenes de Nuevo Laredo contar sus propias historias a través del cine.

Víctor Martell, Director del IMJUVE, informó que el concurso se realiza en coordinación con Bironga Films y contempla aproximadamente 15 mil pesos en premios, además de la oportunidad para las y los participantes de presentar públicamente sus trabajos durante una alfombra roja.

“Es un concurso muy padre, vamos a tener aproximadamente 15 mil pesos en premios”, destacó el director del IMJUVE, quien señaló que esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal en materia de juventud y promoción cultural.

La convocatoria plantea la realización de un cineminuto, es decir, una producción audiovisual de un minuto de duración, tomando como elemento principal el Reloj de la Plaza Hidalgo. Las y los participantes pueden realizar su trabajo de manera individual o en equipo, siguiendo las bases establecidas en la convocatoria.

Martell Valtierra destacó que el cine representa una herramienta para que las juventudes puedan expresar su visión de la ciudad y compartir su perspectiva a través de una propuesta creativa.

“El cine ya es un derecho cultural y lo estamos promoviendo a través del Instituto con este tipo de cortos”, señaló.

Como parte del cierre del concurso, el próximo 28 de agosto se contempla la realización de una alfombra roja en la que serán proyectados los trabajos participantes en pantalla grande, además de llevarse a cabo la premiación de los primeros lugares.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 19 de agosto de 2026, por lo que se invita a las juventudes interesadas a consultar las bases y registrar sus trabajos a través de los canales oficiales del IMJUVE.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, continúa generando espacios para que las juventudes desarrollen su talento, exploren nuevas formas de expresión y participen activamente en la vida cultural de Nuevo Laredo.