Se suma NLD a Colecta Teletón 2026 Unidos por la Inclusión

Con la convicción de que la solidaridad puede transformar vidas

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, junto a la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal; la presidenta del Voluntariado DIF, Roxana Lozano de Cantú, encabezaron la jornada de apoyo. [Agencias]

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, junto a la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal; la presidenta del Voluntariado DIF, Roxana Lozano de Cantú, encabezaron la jornada de apoyo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con la convicción de que la solidaridad puede transformar vidas, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo suman esfuerzos para fortalecer la colecta Teletón 2026, en favor del bienestar de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, junto a la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal; la presidenta del Voluntariado DIF, Roxana Lozano de Cantú, e integrantes de este organismo, encabezaron una jornada de apoyo en las instalaciones de la Presidencia Municipal.

Con entusiasmo, síndicos, regidores, secretarios y personal de las diferentes dependencias se sumaron a la colecta, demostrando que pequeñas acciones, cuando se realizan de manera conjunta, pueden convertirse en grandes oportunidades para quienes enfrentan mayores retos.

“Para el Sistema DIF Nuevo Laredo, participar en esta iniciativa representa refrendar su compromiso con una sociedad donde la inclusión, la empatía y la solidaridad sean parte de las acciones que permitan construir un mejor futuro para las personas con discapacidad” dijo la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal

La colecta Teletón 2026 en Tamaulipas inició en junio, bajo el liderazgo de la presidenta del DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal, y permanecerá abierta hasta octubre.

El Sistema DIF Nuevo Laredo agradece a todas las personas que hicieron posible esta jornada de solidaridad y reitera la invitación a la ciudadanía a continuar apoyando esta causa.