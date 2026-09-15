Deja flamazo durante abastecimiento de gas dos hombres lesionados

Una posible falla en la manguera habría generado la fuga; uno sufrió quemaduras de consideración

En el lugar también fue atendido el empleado de la empresa gasera, identificado como Leonel, quien presentó quemaduras leves y decidió no ser trasladado a un nosocomio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

En el lugar también fue atendido el empleado de la empresa gasera, identificado como Leonel, quien presentó quemaduras leves y decidió no ser trasladado a un nosocomio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un flamazo registrado durante el abastecimiento de un tanque de gas dejó dos personas lesionadas, una de ellas con quemaduras de consideración, en un complejo habitacional de la colonia Viveros.

El accidente ocurrió sobre la cuadra 800 de la calle Venezuela, donde se reportó una presunta explosión e incendio que movilizó a elementos de Bomberos y paramédicos.

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron una pipa abastecedora de la empresa Súper Gas y a dos hombres que habían sido alcanzados por el fuego.

Uno de los lesionados fue identificado como Miguel Ángel, de 54 años, inquilino del departamento número 4. El hombre presentaba quemaduras de consideración en ambos brazos y el rostro, por lo que recibió atención de los socorristas y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

En el lugar también fue atendido el empleado de la empresa gasera, identificado como Leonel, quien presentó quemaduras leves y decidió no ser trasladado a un nosocomio.

De acuerdo con la declaración del trabajador, se encontraba suministrando gas al tanque del departamento cuando ocurrió el fogonazo que alcanzó a ambos hombres.

Durante las primeras revisiones, elementos de Bomberos establecieron como probable causa que la manguera de la pipa se desprendió de manera intempestiva de la válvula mientras se encontraba bajo presión, lo que habría provocado una fuga de gas y posteriormente el flamazo.

El caso fue considerado inicialmente como una probable negligencia operativa, por lo que representantes legales y ajustadores de Súper Gas acudieron al sitio para atender los daños y participar en el deslinde de responsabilidades.