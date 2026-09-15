Muere hombre electrocutado tras subir al techo en colonia Anáhuac

La víctima habría rozado accidentalmente una línea de alta tensión en su propia vivienda

Los paramédicos confirmaron que la víctima, identificada como Marcelo, de 38 años y de nacionalidad brasileña, ya no presentaba signos vitales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Los paramédicos confirmaron que la víctima, identificada como Marcelo, de 38 años y de nacionalidad brasileña, ya no presentaba signos vitales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales se registró durante la noche del domingo en la colonia Anáhuac, luego de que un hombre muriera tras recibir una descarga eléctrica en el techo de una vivienda.

El reporte fue atendido alrededor de las 11:00 de la noche en un domicilio ubicado en la cuadra 4100 de la calle Anáhuac, donde inicialmente se alertó sobre una persona inconsciente en la parte superior del inmueble.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y realizaron el ingreso a la propiedad para subir hasta el tercer nivel, donde localizaron a un hombre tendido sobre la placa del techo.

Los paramédicos confirmaron que la víctima, identificada como Marcelo, de 38 años y de nacionalidad brasileña, ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con familiares, el hombre había subido al techo después de escuchar ruidos extraños y, al no regresar, su esposa acudió a buscarlo. Fue entonces cuando lo encontró inconsciente y solicitó el auxilio de las autoridades.

Personal técnico de la Comisión Federal de Electricidad también acudió al sitio para inspeccionar las condiciones de la zona y estableció que el hombre habría rozado accidentalmente una línea de alta tensión que pasa a corta distancia del tercer piso, provocándole una descarga eléctrica.

Una vez controlada la situación, agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes en el inmueble y procesaron el lugar del fallecimiento.

Las autoridades ordenaron finalmente el traslado del cuerpo a una funeraria, donde se realizaría la autopsia.