Transforma Carmen Lilia espacio en El Nogal a Centro Deportivo Multidisciplinario

El nuevo centro ofrecerá actividades para diferentes edades y contará con disciplinas como gimnasia artística, Tae Kwon Do, Karate Do, Judo, ajedrez y ritmos latinos. [Agencias]

El nuevo centro ofrecerá actividades para diferentes edades y contará con disciplinas como gimnasia artística, Tae Kwon Do, Karate Do, Judo, ajedrez y ritmos latinos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una inversión de 8 millones 436 mil 420 pesos, el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal rescató y transformó un espacio en la colonia El Nogal para convertirlo en el nuevo Centro Deportivo Multidisciplinario (CEDEM), una infraestructura que fortalece la convivencia, impulsa el desarrollo deportivo y abre nuevas oportunidades para niñas, niños, jóvenes y familias de Nuevo Laredo.

Ubicado en las calles Caoba y Ombú, en la colonia El Nogal, el CEDEM se incorpora a la infraestructura deportiva de Nuevo Laredo como un espacio moderno, funcional e incluyente, con capacidad para atender aproximadamente 200 personas diariamente.

“Aquí no estamos solamente entregando una obra; estamos recuperando un espacio para nuestra gente y convirtiéndolo en una oportunidad para nuestras niñas, niños y jóvenes. Cuando se gobierna con visión, los recursos públicos se traducen en bienestar, en espacios dignos y en mejores oportunidades para las familias de Nuevo Laredo”, afirmó la alcaldesa.

El nuevo centro ofrecerá actividades para diferentes edades y contará con disciplinas como gimnasia artística, Tae Kwon Do, Karate Do, Judo, ajedrez y ritmos latinos, generando alternativas para que las familias puedan realizar actividad física y desarrollar talento deportivo.

Para la presidenta municipal, el rescate de este espacio forma parte de una estrategia de gobierno que entiende al deporte como una herramienta para prevenir conductas de riesgo, fortalecer la convivencia y construir comunidad, especialmente entre las nuevas generaciones.

Esta visión se refleja también en el respaldo que el Gobierno Municipal brinda actualmente a los atletas neolaredenses. En 2026, la administración municipal destinó 8 millones de pesos a la Beca “Juntos por el Talento Deportivo”, beneficiando a 427 atletas, un incremento respecto a 2025, cuando se apoyó a 300 deportistas con una inversión de poco más de 5 millones de pesos.

Además, el Gobierno Municipal mantiene una política de inclusión deportiva con la entrega de cinco sillas de ruedas deportivas para basquetbol con accesorios y tres sillas de uso diario, destinadas a la Escuela Municipal de Deporte Adaptado, con una inversión de 531 mil 477 pesos.