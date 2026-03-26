Vuelca camioneta en Carretera Aeropuerto; conductor resulta lesionado

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 horas en los carriles que conducen de sur a norte, [Carlos Figueroa/Líder Web]

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 horas en los carriles que conducen de sur a norte, [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una volcadura registrada la mañana de este miércoles sobre la Carretera Aeropuerto, frente a la empresa Transportes Egoba, movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades viales, dejando como saldo una persona con lesiones menores y daños materiales de consideración.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 horas en los carriles que conducen de sur a norte, donde una camioneta Honda HRV modelo 2022 terminó volcada tras perder el control en una curva.

El vehículo era conducido por José Antonio, de 44 años, quien fue atendido en el lugar por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. De acuerdo con el personal de emergencia, el conductor presentó heridas menores que no representaban riesgo para su salud, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

El percance provocó el cierre parcial de los carriles de baja velocidad, generando afectaciones momentáneas en la circulación vehicular mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de la unidad siniestrada.

Ante los agentes de vialidad, el conductor señaló que el accidente ocurrió después de que otro automovilista presuntamente le cerrara el paso de forma repentina, lo que lo obligó a realizar una maniobra para evitar la colisión.

No obstante, el peritaje preliminar realizado por las autoridades de tránsito indica que el exceso de velocidad pudo haber sido un factor determinante en la pérdida de control de la camioneta.

Oficiales de vialidad tomaron conocimiento de los hechos y coordinaron el arribo de una grúa para retirar el vehículo volcado y liberar completamente la circulación, mientras continúan las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.