Detienen a conductor ebrio tras provocar múltiples choques en colonia Infonavit

El peritaje preliminar realizado por los oficiales determinó que el accidente se originó por conducción negligente y presunto estado de ebriedad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El peritaje preliminar realizado por los oficiales determinó que el accidente se originó por conducción negligente y presunto estado de ebriedad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal detuvieron a un hombre de 56 años luego de que protagonizara una serie de accidentes viales en calles de la colonia Infonavit, presuntamente mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con el informe oficial, el conductor, identificado como Juan Vicente, manejaba un automóvil Kia Spectra modelo 2004 sobre la Avenida de la República cuando perdió el control de la unidad y se impactó contra un Nissan Sentra que se encontraba estacionado frente al número 35.

A causa de la fuerza del impacto, el vehículo afectado fue proyectado contra un tubo, lo que provocó daños considerables en su estructura. Tras el primer choque, el automovilista continuó su marcha sin detenerse.

La trayectoria del vehículo terminó unas cuadras más adelante, a la altura de la Privada B7, donde el mismo automóvil volvió a impactarse, esta vez contra una camioneta Ford Ranger que también se encontraba estacionada.

Agentes de Tránsito lograron interceptar al conductor en ese punto. Según el reporte de las autoridades, el hombre presentaba un alto grado de intoxicación alcohólica, lo que le impedía emitir una declaración en el lugar.

El peritaje preliminar realizado por los oficiales determinó que el accidente se originó por conducción negligente, presunto estado de ebriedad y la falta de licencia de conducir por parte del responsable.

Tras la intervención de las autoridades, el conductor fue detenido y puesto a disposición de la instancia correspondiente para el seguimiento legal del caso, mientras que el vehículo involucrado fue remolcado al corralón para garantizar el pago de los daños ocasionados a las unidades estacionadas.