Irán rechaza plan de paz de EU y plantea sus propias exigencias

Una columna de humo sale del Aeropuerto Internacional de Kuwait luego de que un dron alcanzó un depósito de combustible, el miércoles 25 de marzo de 2026, en la Ciudad de Kuwait, Kuwait. (AP Foto)

Una columna de humo sale del Aeropuerto Internacional de Kuwait luego de que un dron alcanzó un depósito de combustible, el miércoles 25 de marzo de 2026, en la Ciudad de Kuwait, Kuwait. (AP Foto)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Irán desestimó el miércoles un plan estadounidense para pausar la guerra en Oriente Medio y lanzó más ataques contra Israel y países árabes del golfo Pérsico, incluido uno que alcanzó un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, provocando un incendio.

Teherán anunció su postura desafiante mientras Israel efectuaba ataques aéreos sobre la capital iraní y Estados Unidos desplegaba paracaidistas y más infantes de Marina en la región.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo en una entrevista en la televisora estatal que su gobierno no ha entablado conversaciones para poner fin a la guerra, “y no tenemos planeada ninguna negociación”. Eso siguió a un reporte de la televisora estatal iraní Press TV —que transmite en inglés—, la cual citó a un funcionario anónimo que dijo que Irán rechazó la propuesta estadounidense de alto el fuego y tiene sus propias exigencias para poner fin a los combates.

Previamente, dos funcionarios de Pakistán —que le transmitió a Irán el plan de Washington— describieron a grandes rasgos la propuesta estadounidense de 15 puntos, señalando que aborda el alivio de sanciones, la reducción del programa nuclear iraní, restricciones a sus misiles y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial por la que pasa una quinta parte del petróleo del mundo.

Un funcionario egipcio involucrado en la iniciativa de mediación indicó que la propuesta también incluye restricciones al apoyo de Teherán a grupos armados. Los funcionarios hablaron a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre detalles que aún no salen a la luz pública.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que Estados Unidos e Irán están en conversaciones incluso mientras funcionarios iraníes lo niegan. “Las conversaciones continúan. Son productivas, tal como dijo el presidente el lunes, y continúan”, expresó Leavitt en una sesión informativa en la Casa Blanca.

Leavitt advirtió que, si el diálogo con el gobierno iraní no prospera, el presidente Donald Trump “se asegurará de que sean golpeados más duro de lo que jamás han sido golpeados antes”.

Algunos de esos puntos en la propuesta estadounidense eran innegociables incluso antes de la guerra: Irán ha insistido en que no pondrá a discusión su programa de misiles balísticos ni su apoyo a milicias regionales, los cuales considera cruciales para su seguridad. Y su capacidad para controlar el paso por el estrecho de Ormuz representa una de sus mayores ventajas estratégicas.

Los ataques iraníes a la infraestructura energética de la región, junto con sus restricciones en el estrecho, han desatado un alza en los precios del crudo, lo que ha presionado a Estados Unidos para hallar una forma de poner fin al bloqueo y apaciguar a los mercados.

Más fuerzas de EEUU se dirigen a Oriente Medio

Al menos 1.000 efectivos de la 82ª División Aerotransportada serán enviados a Oriente Medio en los próximos días, dijeron a The Associated Press tres personas con conocimiento de los planes, las cuales hablaron a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre proyectos militares delicados.

Los paracaidistas están entrenados para saltar en zonas hostiles o disputadas con el fin de asegurar el control de territorio clave y aeródromos.

El Pentágono también enviará a la región unos 5.000 infantes de Marina adicionales, entrenados en asaltos anfibios, y miles de marineros.

La mayoría de los estadounidenses cree que la acción militar de Estados Unidos contra Irán ha ido demasiado lejos, y muchos están preocupados por el costo de la gasolina, según una nueva encuesta de AP-NORC.

El sondeo indica que, aunque el índice de aprobación de Trump se mantiene estable, el conflicto podría estar convirtiéndose rápidamente en una importante carga política para su gobierno republicano.

Las iniciativas diplomáticas enfrentan grandes desafíos

Los mediadores presionan para una posible negociación cara a cara entre iraníes y estadounidenses, la cual incluso podría llevarse a cabo el viernes en Pakistán, de acuerdo con el funcionario egipcio y los paquistaníes.

Trump ha dicho que Estados Unidos está “en negociaciones en este momento”, y que entre sus representantes se encuentran su yerno, Jared Kushner; el enviado especial Steve Witkoff; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance. No reveló quién es su interlocutor en Irán, pero sí dijo: “puedo decirles a ustedes que (a ellos) les gustaría llegar a un acuerdo”.

Press TV citó a un funcionario anónimo que señaló: “Irán terminará la guerra cuando decida hacerlo, y cuando se cumplan sus propias condiciones”.

Citó un plan iraní de cinco puntos para un alto al fuego que incluye un cese en los asesinatos de sus funcionarios, medios para garantizar que Irán no sea atacado de nuevo, reparaciones por la guerra, el fin de las hostilidades y el “ejercicio de soberanía” de Teherán “sobre el estrecho de Ormuz”.

Esas medidas, en particular las reparaciones y su continuo control férreo sobre el estrecho, probablemente serán inaceptables para la Casa Blanca.

Aunque Irán y Omán tienen territorio que colinda con el estrecho de Ormuz, sus angostos canales de navegación son considerados aguas internacionales por las que todos los barcos pueden transitar.

Cualquier conversación entre Washington y Teherán enfrentaría desafíos monumentales. No está claro quién en el gobierno iraní tiene potestad para negociar —o estaría dispuesto a hacerlo—, ya que Israel ha prometido seguir matando a los líderes del país.

Irán desconfía profundamente de Estados Unidos, que bajo el gobierno de Trump lo ha atacado en dos ocasiones durante conversaciones diplomáticas de alto nivel, incluidos los ataques del 28 de febrero.

Israel lanza nuevos ataques contra Irán… y también es atacado

Las fuerzas armadas israelíes informaron el miércoles que habían llevado a cabo varias oleadas de ataques aéreos sobre Teherán, tras la ofensiva de la víspera dirigida a un centro iraní de desarrollo de submarinos en Isfahán.

Las sirenas de alerta por misiles sonaron varias veces en Israel mientras Irán y el grupo armado libanés Hezbollah —respaldado por el gobierno iraní— lanzaban ataques. Hezbollah ha disparado cohetes contra el norte de Israel las 24 horas del día desde que la guerra comenzó.

Teherán también mantuvo la presión sobre sus vecinos árabes del golfo Pérsico. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí indicó que destruyó al menos ocho drones en la provincia oriental del reino, rica en petróleo, y en Bahrein se activaron las sirenas de alerta por misiles. Kuwait señaló que derribó varios aviones no tripulados, pero que uno de ellos alcanzó un tanque de combustible en su aeropuerto internacional.

Mientras tanto, seis personas presuntamente vinculadas a Hezbollah fueron arrestadas en Kuwait por planear asesinar a gobernantes de Estados del Pérsico, informó el Ministerio del Interior de Kuwait en un comunicado. Catorce socios habían huido del país, señalaron funcionarios.

El número de fallecidos en Irán ha superado las 1.500 personas, de acuerdo con su Ministerio de Salud. Veinte personas han muerto en Israel; dos soldados israelíes también han fallecido en Líbano. Al menos 13 militares estadounidenses han perdido la vida. Más de una docena de civiles en la Cisjordania ocupada y en Estados árabes del golfo Pérsico han muerto.

Casi 1.100 personas han perdido la vida en Líbano, dijeron autoridades. En Irak, donde grupos armados apoyados por Irán también han entrado en el conflicto, 80 miembros de las fuerzas de seguridad han fallecido.

El precio de los energéticos desciende, pero sigue alto

La noticia de posibles negociaciones hizo bajar el precio del petróleo. El crudo Brent, el estándar internacional, se cotizaba en aproximadamente 100 dólares por barril el miércoles, después de acercarse a los 120 dólares la semana pasada. Aun así, sigue aproximadamente un 35% por encima del precio que tenía cuando la guerra empezó.

Economistas y diversos funcionarios han advertido de efectos de gran alcance si los precios de la energía se mantienen altos: desde el alza del precio de los alimentos y otros productos básicos, hasta tasas más altas para hipotecas y préstamos para automóviles.

Irán ha permitido el paso de un pequeño número de barcos por el estrecho de Ormuz, pero ha dicho que no autoriza el paso de embarcaciones de Estados Unidos, Israel ni de países que se considere están vinculados a ellos.