Activan Jornada Nacional de la Lucha contra el Chikungunya y Dengue 2026

Imágenes del arranque de la jornada de salud estatal en la colonia Colinas del Sur. [Iván Zertuche/Líder Web]

Imágenes del arranque de la jornada de salud estatal en la colonia Colinas del Sur. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de prevenir la aparición de casos de dengue, autoridades de salud estatal pusieron en marcha la “Jornada Nacional de la lucha contra el Chikungunya y Dengue 2026”, una actividad intensiva de concientización y acciones como fumigación, descacharrización y abatización en distintos sectores de la ciudad.

“Es muy importante mantener los patios limpios, eliminar cacharros y trabajar en equipo con la ciudadanía. No debemos esperar a que haya casos. La prevención es la clave para mantenernos libres de dengue”, expresó Irma Gladys Cano Ramírez, directora del Distrito de Salud del Bienestar No. 5, al poner en marcha esta cruzada en la colonia Colinas del Sur.

Cano Ramírez destacó que este arranque busca involucrar a la población en el control de criaderos de mosquitos, mediante la limpieza de patios, eliminación de cacharros y el adecuado manejo del agua almacenada en recipientes.

Informó que actualmente Nuevo Laredo se mantiene sin casos de dengue, situación que atribuyó a las acciones preventivas, mismas que se buscan reforzar con esta campaña para evitar complicaciones en la salud de la población.

En estas labores participan brigadas de salud con el apoyo de la Presidencia Municipal y la Secretaría de Salud, aunque reconoció que se requiere mayor personal para ampliar la cobertura en las colonias.

La funcionaria subrayó la importancia de no esperar a que existan brotes para actuar, por lo que se implementan fumigaciones de manera preventiva, además de recorridos en colonias y escuelas conforme a una agenda previamente establecida.