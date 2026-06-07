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Provoca conductora choque múltiple en cruce de Los Dos Puentes

Automóvil invadió carriles contrarios tras impacto con tractocamión en Carretera Aeropuerto

El incidente generó afectaciones momentáneas al flujo vehicular en la zona. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado sobre la Carretera Aeropuerto, a la altura del entronque conocido como “Los Dos Puentes” o cruce con la Calzada de los Héroes, dejó como saldo daños materiales de consideración y la movilización de cuerpos de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando Olga, de 29 años de edad, conducía un vehículo Ford Focus modelo 2005 en dirección de sur a norte, circulando por el carril destinado a la desviación hacia la Calzada de los Héroes. En ese momento, la conductora realizó un cambio de carril hacia la izquierda, lo que provocó que fuera impactada por un tractocamión Freightliner modelo 2004.

La unidad de carga, conducida por Alán Iván, de 26 años, transitaba en el carril derecho con la misma orientación, de sur a norte, con dirección hacia el puente vehicular. Tras el impacto, el automóvil compacto fue proyectado hacia los carriles contrarios.

Como consecuencia de la trayectoria, el Ford Focus invadió la circulación opuesta y terminó por colisionar contra una camioneta Jeep Compass que se desplazaba de norte a sur, cuyo conductor no fue identificado en el lugar.

El incidente generó afectaciones momentáneas al flujo vehicular en la zona, mientras elementos de tránsito realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y coordinar el retiro de las unidades involucradas.

Autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar precauciones, especialmente al realizar maniobras de cambio de carril en vías de alta circulación, a fin de evitar este tipo de percances.

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