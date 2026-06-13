Queda motociclista lesionado tras accidente en la colonia Buenavista

El peritaje realizado por autoridades de Tránsito determinó que el accidente se originó por la falta de precaución del motociclista

Tras la colisión, el lesionado fue atendido en el lugar por Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Tras la colisión, el lesionado fue atendido en el lugar por Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM. – Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vehicular registrado en el cruce de la avenida Mazatlán y la calle Paula Riojas, en la colonia Buenavista, en el sector poniente de la ciudad.

De acuerdo con el parte oficial de Tránsito y Vialidad, el percance ocurrió cuando una motocicleta Italika FT-150, color negro, modelo 2025, sin placas de circulación, era conducida de norte a sur sobre la avenida Mazatlán por Juan Ramiro G. C., de 32 años, con domicilio en la colonia Naciones Unidas.

Al llegar a la intersección con la calle Paula Riojas, el motociclista presuntamente invadió la vía de preferencia, lo que provocó un impacto contra una camioneta GMC Sierra Denali, doble cabina, color azul marino, modelo 2017, con placas del estado de Tamaulipas, conducida por Olga Lidia L. Q., de 55 años, residente del fraccionamiento Los Colorines, quien circulaba de oriente a poniente.

Tras la colisión, el lesionado fue atendido en el lugar por Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica.

Según el informe oficial, no se reportaron personas con lesiones de gravedad derivadas de este incidente.

El peritaje realizado por autoridades de Tránsito determinó que el accidente se originó por la falta de precaución del motociclista, al no respetar el señalamiento restrictivo de alto ni ceder el paso a la unidad con preferencia de circulación.

Elementos de vialidad tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.