Choca camioneta contra base de semáforo sobre el bulevar Colosio

El peritaje atribuyó el accidente a conducción negligente, velocidad inmoderada y estado de ebriedad del conductor

Al llegar al cruce con la calle Hidalgo, el conductor se cargó hacia la izquierda y terminó impactando con la parte frontal de la camioneta contra la base del semáforo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Al llegar al cruce con la calle Hidalgo, el conductor se cargó hacia la izquierda y terminó impactando con la parte frontal de la camioneta contra la base del semáforo. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en el bulevar Colosio, a la altura de la calle Hidalgo, dejó daños materiales luego de que una camioneta Chevrolet Equinox impactara contra la base de un semáforo. El conductor resultó con algunos golpes y fue atendido en el lugar.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, la unidad Chevrolet Equinox modelo 2016 era conducida por Edwin, de 32 años, quien circulaba de norte a sur por el carril lateral del bulevar Colosio.

Al llegar al cruce con la calle Hidalgo, el conductor se cargó hacia la izquierda y terminó impactando con la parte frontal de la camioneta contra la base del semáforo.

El propio conductor declaró a los elementos de Tránsito que, mientras avanzaba por el bulevar, observó que otro vehículo se pasó el semáforo en rojo y trató de evitar golpearlo, momento en el que perdió el conocimiento de lo ocurrido.

Edwin señaló que algunas personas presenciaron los hechos y que, como consecuencia del accidente, únicamente presentó golpes en el pecho y los brazos.

El peritaje de Tránsito estableció como responsable al conductor de la Chevrolet Equinox, al determinar que se cargó hacia la izquierda, además de señalar conducción negligente, exceso de velocidad y estado de ebriedad como factores relacionados con el percance.