Irán y EU dicen que acuerdo sobre el estrecho de Ormuz está cerca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina hacia el Air Force One, el martes 4 de agosto de 2026, en el Aeropuerto Internacional en Los Ángeles. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina hacia el Air Force One, el martes 4 de agosto de 2026, en el Aeropuerto Internacional en Los Ángeles. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

EL CAIRO, Egipto.- Irán dijo el miércoles que está en la “etapa final” de redacción de un acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que un acuerdo podría anunciarse esta semana. Eso podría reabrir la crucial vía marítima, aliviar la presión sobre la economía mundial y ayudar a poner fin a la guerra.

Pero es probable que el acuerdo esté condicionado a que Estados Unidos levante su bloqueo contra los puertos de Irán. El gobierno de Trump ha descartado previamente cualquier acuerdo que consolide el control de Irán sobre el estrecho, lo que equivaldría a una gran derrota para Estados Unidos y una ruptura con las normas globales.

Irán ha insistido en alguna medida de control sobre el estrecho de Ormuz, diciendo que no volverá a ser una vía marítima internacional abierta como lo era antes de la guerra.

Estados Unidos, junto con Israel, inició la guerra al atacar a Irán el 28 de febrero citando diversos objetivos que incluían derrocar al gobierno de Teherán y poner fin a su programa nuclear. Pero esos objetivos no se lograron, y el conflicto ha derivado en una lucha por el estrecho de Ormuz, y el control de éste por parte de Irán y los ataques al transporte marítimo han reducido el tránsito casi por completo.

El cierre del estrecho, por el que antes de la guerra pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializan en el mundo, ha elevado el precio del combustible y de los productos básicos, afectando a la economía global. Trump también enfrenta una creciente presión para poner fin a una guerra impopular antes de las elecciones legislativas de Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que el acuerdo con Omán está en la “etapa final” de redacción, y que se emitirá una declaración conjunta “si ciertas partes no obstruyen este proceso”, en aparente referencia a Estados Unidos.

Funcionarios regionales dicen a AP que negociadores han finalizado un borrador

Los negociadores iraníes y omaníes han finalizado el borrador del acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, y están a la espera de la aprobación final del líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, dijeron el miércoles a The Associated Press dos funcionarios regionales. Se cree que Jamenei resultó herido en los ataques iniciales de la guerra y no se le ha visto en público desde entonces.

Los funcionarios, que fueron informados sobre las negociaciones, describieron el posible acuerdo como una solución temporal a la disputa sobre el estrecho de Ormuz. Dijeron que está vinculado a un acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán en junio que buscaba poner fin a los combates y reabrir la vía marítima, pero que colapsó.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para abordar las conversaciones privadas, dijeron que el posible acuerdo allanará el camino para que Estados Unidos e Irán reanuden las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

Anteriormente, habían dicho que el posible acuerdo prevé que los barcos entren al golfo Pérsico por una ruta controlada por Irán y salgan por una ruta controlada por Omán. Se cobrarían tarifas por brindar seguridad y preservar el entorno marítimo, señalaron.

Estados Unidos ha dicho que se opone firmemente a cualquier arreglo que permita a Irán cobrar tarifas.

Trump dice que acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz está cerca

El mandatario respondió el martes por la noche a preguntas de periodistas sobre un reporte de la web de noticias Axios, según el cual podría hacerse un anuncio sobre el estrecho el miércoles.

“Podría ocurrir. Mañana o pasado mañana”, afirmó Trump. “Se ha logrado mucho progreso”.

El vicepresidente estadounidense JD Vance reconoció el miércoles que puede parecer que Estados Unidos no está logrando avances en Irán, y describió los esfuerzos para poner fin a la guerra como “complicados” y que “van a tomar algo de tiempo”.

Vance dijo en una entrevista que se emitió por la noche en Fox News Channel que los esfuerzos para tratar de resolver la guerra a veces requieren retroceder antes de avanzar.

También el miércoles, los precios del petróleo bajaron inicialmente pero más tarde subieron ligeramente. El crudo Brent, de referencia internacional, rondaba los 80 dólares por barril, aún muy por debajo de los niveles que alcanzó en el punto álgido del conflicto.

En los últimos días, Trump ha vuelto a alternar entre amenazar con ataques masivos y expresar su apoyo a las gestiones diplomáticas.

Siguen los ataques al transporte marítimo

Los hutíes de Yemen afirmaron el miércoles que dispararon misiles balísticos hacia un barco petrolero saudí en el mar Rojo frente al puerto saudí de Yanbu, sin aportar pruebas. Arabia Saudí no hizo comentarios de inmediato.

Una embarcación que navegaba en el golfo de Adén frente a Yemen reportó una fuerte explosión que ocurrió en estrecha proximidad, dijo el miércoles la agencia Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) del ejército británico, y añadió que la tripulación del barco estaba a salvo. Los hutíes afirmaron haber disparado un misil balístico contra otro petrolero saudí.

Una escalada reciente entre los rebeldes yemeníes y Arabia Saudí amenaza con reavivar la guerra civil en Yemen, que enfrentó a los hutíes contra una coalición liderada por Arabia Saudí, que apoya al gobierno del país.

En julio, los hutíes anunciaron que cerrarían el estrecho de Bab el-Mandeb, que conduce al mar Rojo, para el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí. Esto supone una presión adicional al transporte marítimo internacional, ya que el mar Rojo se convirtió en una ruta alternativa clave para las exportaciones de petróleo saudí durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El alto el fuego entre Israel y Hezbollah es cada vez más frágil

Mientras tanto, el frágil alto el fuego entre Israel y la milicia libanesa de Hezbollah se volvió más volátil el miércoles, cuando el ejército israelí dijo que los residentes de la aldea de Mansouri, en el sur de Líbano, debían desalojar sus hogares.

Más tarde, el ejército israelí dijo que había comenzado a realizar ataques en el sur del Líbano en respuesta a lo que describió como “una flagrante violación del alto el fuego” que en gran medida se había mantenido desde el 20 de junio.

La escalada se produjo mientras negociadores libaneses e israelíes se reunían en Roma por segundo día para discutir la implementación de un acuerdo en virtud del cual se supone que las fuerzas israelíes se retiren de las zonas que están ocupando en el sur del Líbano a cambio del desarme de Hezbollah.

Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense dijo que las conversaciones en Roma terminaron antes de lo programado “debido a los acontecimientos sobre el terreno”, pero que podrían continuar el jueves. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado del tema, afirmó que las discusiones “fueron extremadamente productivas”.