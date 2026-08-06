Evita choque frontal y vuelca tractocamión en la carretera libre

La maniobra provocó que el tractocamión abandonara la superficie de rodamiento y perdiera estabilidad hasta terminar volcado sobre uno de sus costados, fuera de la carretera. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La maniobra provocó que el tractocamión abandonara la superficie de rodamiento y perdiera estabilidad hasta terminar volcado sobre uno de sus costados, fuera de la carretera. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una maniobra evasiva para evitar un choque frontal entre dos tractocamiones terminó con la salida de camino y volcadura de una unidad de carga durante la madrugada de este miércoles, en el kilómetro 168 de la carretera libre a Nuevo Laredo.

De acuerdo con el testimonio del operador ante las autoridades, el accidente ocurrió cuando dos tractocamiones que circulaban en sentidos opuestos efectuaban una maniobra de rebase simultáneo.

El conductor señaló que, al percatarse de que una de las unidades no lograba reincorporarse oportunamente a su carril y continuaba avanzando hacia su posición, realizó un giro repentino hacia su extrema derecha con el propósito de evitar la colisión.

La maniobra provocó que el tractocamión abandonara la superficie de rodamiento y perdiera estabilidad hasta terminar volcado sobre uno de sus costados, fuera de la carretera.

Tras recibirse el reporte, paramédicos de Bomberos de Rescate acudieron al sitio para valorar al operador, quien viajaba como único tripulante. Después de ser atendido en el lugar, se determinó que no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores de abanderamiento para prevenir nuevos incidentes mientras se efectuaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Grúas de gran capacidad fueron utilizadas para levantar el tractocamión y permitir el despeje de la carretera, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del percance.