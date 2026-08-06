El Preakness se correrá en domingo

ARCHIVO - Caballos compiten durante la 151ra edición de la carrera de caballos Preakness Stakes, el 16 de mayo de 2026, en Laurel Park en Laurel, Maryland. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

ARCHIVO - Caballos compiten durante la 151ra edición de la carrera de caballos Preakness Stakes, el 16 de mayo de 2026, en Laurel Park en Laurel, Maryland. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

El Preakness Stakes pasará a disputarse tres semanas y un día después del Kentucky Derby y está previsto que se corra en domingo por primera vez.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, y el Maryland Jockey Club anunciaron el cambio el miércoles. Ninguna carrera de la Triple Corona se ha corrido jamás en domingo en los más de 100 años de historia de la serie.

El ajuste supone un cambio importante en el calendario de las carreras de caballos, tras un debate y una especulación significativos. Salvo en 2020 durante la pandemia, el Preakness se ha celebrado el tercer sábado de mayo, dos semanas después del Kentucky Derby, desde 1950.

“Reconocemos la gran historia del espaciado tradicional de la Triple Corona entre carreras, pero entendemos que el cambio siempre debe examinarse. Esto es común en todos los deportes profesionales. Ahora es el momento para el Preakness”, dijo el director ejecutivo del Maryland Jockey Club, Bill Knauf.

El objetivo es lograr que participen más caballos del Derby en la segunda etapa de la Triple Corona. Durante décadas fue lo habitual, pero en los últimos años se ha vuelto cada vez más raro.

Dos ganadores consecutivos del Derby y tres de los últimos cinco han evitado el Preakness para apuntar a la joya final, el Belmont Stakes en junio. De los 95 caballos que corrieron el Derby desde 2022, solo 13 han ido al Preakness (13,7%), con apenas un ganador dentro de ese grupo.

“Vamos a retrasarlo para poder asegurarnos de que el ganador del Derby de Kentucky esté entonces preparado para competir en la segunda etapa de la Triple Corona”, dijo Moore en una conferencia de prensa en Annapolis. “Al cambiar el día, se proporciona tiempo y espacio adicionales para nuestros caballos y para las personas que compiten en el Derby, para que puedan entonces competir y formar parte de esa Triple Corona”.

Al menos para el próximo año, existe la posibilidad de que produzca el efecto contrario, con el Belmont programado para el 5 de junio. Pasar de un intervalo de tres semanas a una separación de 13 días entre el Preakness y el Belmont podría obligar a propietarios y entrenadores a elegir entre ambos, dado que los purasangres modernos de 3 años suelen tener descansos considerablemente más largos.

El miembro del Salón de la Fama Bob Baffert, quien con American Pharoah en 2015 y Justify en 2018 es el único entrenador que ha ganado la Triple Corona desde Affirmed en 1978, señaló en una publicación en redes sociales el lunes que, si cuenta con el caballo adecuado del Kentucky Derby, seguirá yendo al Preakness cada año. Eso fue en respuesta a la presentación de una nueva serie de carreras de campeonato en Churchill Downs en Louisville, Belmont Park en Long Island y el Saratoga Race Course en el norte del estado de Nueva York, que —por ahora— no incluye al Preakness.

Siempre son posibles cambios futuros en el calendario más allá de 2027. El ajuste sí coloca al Preakness en el domingo del fin de semana del Día de los Caídos a partir de 2028 y hasta el ’31.

“Creemos que esto genera una enorme emoción para nuestra economía local y los negocios. Baltimore se convertirá en el lugar donde hay que estar los fines de semana del Día de los Caídos, cuando el foco del mundo de las carreras se pose sobre Pimlico”, expresó Knauf.

El cambio llega junto con una extensión del acuerdo de derechos de medios con NBC Sports hasta 2032. El Preakness —así como el Black-Eyed Susan Stakes para potrancas el tercer sábado de mayo— se transmitirá por NBC y Peacock durante los próximos seis años.

El presidente de Adquisiciones y Alianzas de NBC Sports, Jon Miller, dijo en la conferencia de prensa que la cadena ya desde hace 10 años planteó la idea de retrasar el Preakness al menos una semana, pero los propietarios anteriores no estaban interesados.

“Es un factor de éxito para todos al moverlo ocho días más tarde”, dijo Miller. “La idea de hacerlo sábado-domingo, francamente, era crear una celebración de fin de semana y no solo que fuera un evento de un día en medio de una serie de la Triple Corona”.

Trasladar el Preakness coincide con su regreso al Pimlico Race Course en Baltimore como parte de un proyecto de reconstrucción de 500 millones de dólares, tras una parada única en Laurel Park. El próximo año, se espera que haya capacidad limitada, y está previsto que el Pimlico completo y nuevo esté terminado para la primavera de 2028.