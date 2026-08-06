Aumentan accidentes viales en julio, pero disminuyen muertes en Nuevo Laredo

Autoridades detectaron conductores sin licencia, casos de abandono de vehículos, alcohol y exceso de velocidad como factores recurrentes

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante julio, los accidentes viales registrados en la ciudad aumentaron respecto al mismo mes de 2025, aunque el saldo de víctimas mortales disminuyó, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, que documentó además diversas irregularidades entre los conductores involucrados.

El informe oficial establece que durante el mes pasado ocurrieron 87 percances, en los que 10 personas resultaron lesionadas y no se reportaron fallecimientos. En julio de 2025, en contraste, se contabilizaron 71 accidentes, con 15 personas lesionadas y cinco víctimas mortales.

Entre las irregularidades detectadas durante las investigaciones destaca la falta de licencia de conducir vigente. La autoridad identificó esta situación en 16 de los accidentes registrados durante julio.

Otro de los problemas documentados fue el abandono de vehículos después de los percances. En tres casos, los responsables dejaron las unidades en el lugar y no fueron identificados inicialmente. De acuerdo con el reporte, se trataba de vehículos de procedencia extranjera que además carecían de placas de circulación, lo que dificultó su localización.

El consumo de alcohol y el exceso de velocidad también estuvieron presentes entre los factores asociados a los accidentes. Ocho conductores fueron detectados en estado de ebriedad, mientras que en 17 percances la velocidad fue señalada como la principal causa.

Ante este panorama, la Dirección de Tránsito mantiene operativos de vigilancia en distintos sectores para verificar el cumplimiento del reglamento y prevenir conductas que puedan derivar en nuevos accidentes.