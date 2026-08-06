Interceptan vehículo con explosivos antes de toma de posesión en Colombia

Autoridades atribuyen el atentado frustrado a una disidencia de las FARC y refuerzan el operativo de seguridad en Cali

El presidente electo Abelardo de la Espriella pronuncia un discurso durante un desfile militar con motivo del Día de la Independencia en Bogotá, Colombia, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Miguel Ángel López)

El presidente electo Abelardo de la Espriella pronuncia un discurso durante un desfile militar con motivo del Día de la Independencia en Bogotá, Colombia, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Miguel Ángel López)

BOGOTÁ.- Las autoridades informaron el miércoles que un vehículo cargado con explosivos fue interceptado en una de las principales vías del suroeste de Colombia que conecta con Cali, donde tendrá lugar el viernes la jura presidencial del conservador Abelardo de la Espriella.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló en la red social X que la policía “interceptó y neutralizó” de manera controlada un autobús acondicionado con explosivos en la vía Panamericana. La policía aclaró que el vehículo no tenía pasajeros.

El funcionario señaló que las primeras investigaciones apuntan como presunto responsable a la disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comandada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, uno de los hombres más buscados del país.

La facción de “Iván Mordisco” es la más numerosa de las disidencias surgidas por quienes no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década entre las FARC y el Estado.

Sánchez ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos, aproximadamente 156.800 dólares, por la ubicación y captura de a quien sólo identificó como “Max Max”, quien forma parte de la facción de “Iván Mordisco” y estaría detrás de los explosivos encontrados.

La policía mostró imágenes de siete cilindros cargados con explosivos que estaban en el vehículo y su posterior detonación controlada. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Herbert Benavidez, indicó que el vehículo habría partido del departamento de Cauca y tenía como posible destino a Cali.

El vehículo fue encontrado en el marco del operativo de seguridad desplegado por la fuerza pública en el suroeste del país, especialmente en las zonas aledañas a Cali, de cara a la posesión presidencial a la que asistirán mandatarios de la región y delegaciones diplomáticas.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, arribó a Cali el miércoles y fue recibido por las autoridades locales. Se espera que el jueves y viernes se sumen varios presidentes de la región y el rey Felipe VI de España.

De la Espriella ha prometido arreciar los operativos militares contra los grupos armados ilegales, con los que cerrará las mesas de negociación de paz iniciadas por el presidente saliente Gustavo Petro. El miércoles recibió la banda presidencial que usará el día de su asunción de manos de miembros de la reserva militar, según un video que divulgó en X.

Sánchez aseguró que la interceptación del vehículo indica que el dispositivo de seguridad “está funcionando para garantizar la tranquilidad de los colombianos y la seguridad de la posesión presidencial”.

Las medidas incluyen el despliegue de 11.000 uniformados, operaciones especiales, artillería, vigilancia, transporte y evacuaciones. También apoyo aéreo y la restricción para sobrevolar drones debido a que suelen ser usados por los ilegales para lanzar explosivos.