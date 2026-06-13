Indebido condicionar la entrega de documentos oficiales al pago de graduaciones: SET

Matamoros, Tam.– Miguel Ángel Valdez García, titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), rechazó que las escuelas condicionen la entrega de documentos oficiales a las y los estudiantes que no cubran los pagos de los festejos de graduación o de la aportación voluntaria al inicio del ciclo escolar.

Expresó que en la escuela pública no existe la cuota obligatoria y, aunque la ley recomienda la aportación voluntaria, en caso de que las familias de las y los alumnos no tengan recursos para solventar este concepto, no será una razón para no entregar documentos oficiales.

“No condicionar ni las graduaciones, ni las entregas de papeles, ni el pago de las graduaciones, ni el pago de esta aportación voluntaria para la retención de los documentos oficiales de cada niño y de cada niña”, recalcó.

Recomendó que las actividades de fin de cursos sean ceremonias sencillas y solemnes que no representen grandes gastos para las familias. “Hacer el llamado a que ahorita la situación económica de las familias hay que cuidarla; luego viene el inicio de ciclo, en donde hay que comprar los útiles. Hay que cuidar mucho la economía y, desde luego, saber que no hay necesidad de una fastuosidad, sino sencillamente de una solemnidad”, puntualizó.

Recordó que, con motivo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 que se celebra en nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, pusieron mucho énfasis en que, de manera paralela al Mundial, hubiera también un Mundial social con la participación de niños y jóvenes de todas las entidades.

Indicó que estudiantes del CBTis 135 de Matamoros representaron a Tamaulipas y quedaron campeones del Mundialito Social en el nivel medio superior, por lo que próximamente serán reconocidos por el gobernador Américo Villarreal Anaya durante una ceremonia de honores en Ciudad Victoria.

Valdez García reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de que, a través de la Secretaría de Educación, se impulse una política educativa humanista, inclusiva y de calidad, que brinde a las y los estudiantes tamaulipecos las herramientas necesarias para la transformación social.