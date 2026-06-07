Responsabilizan a menor ebrio por choque en Reforma y Colón

La unidad afectada era conducida por Luz Ángel, de 32 años, quien transitaba de norte a sur sobre la avenida Reforma al momento del choque. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La unidad afectada era conducida por Luz Ángel, de 32 años, quien transitaba de norte a sur sobre la avenida Reforma al momento del choque. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en el cruce de la avenida Reforma y Paseo Colón dejó daños materiales luego de que un conductor menor de edad, presuntamente en estado de ebriedad, no respetara la luz roja del semáforo, provocando un impacto lateral contra otro vehículo.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, el percance ocurrió cuando un automóvil Chrysler modelo 2015, conducido por José, de 17 años, circulaba de poniente a oriente sobre Paseo Colón. Al llegar al cruce con avenida Reforma, el conductor omitió el alto correspondiente indicado por el semáforo, impactando con la parte frontal el costado de una camioneta Hyundai Creta modelo 2026.

La unidad afectada era conducida por Luz Ángel, de 32 años, quien transitaba de norte a sur sobre la avenida Reforma al momento del choque.

En su declaración ante las autoridades, el menor refirió que el semáforo se encontraba en modo intermitente y que apenas realizaba la maniobra de vuelta cuando ocurrió el impacto, señalando que “solo sintió el golpe”. No obstante, el peritaje oficial determinó que el semáforo operaba con normalidad y que el conductor del Chrysler no respetó la luz roja.

Asimismo, agentes de tránsito establecieron que el menor conducía bajo los efectos del alcohol y sin la debida precaución, lo que derivó en su responsabilidad directa en el accidente.

El incidente no dejó personas lesionadas de gravedad, sin embargo, ambas unidades presentaron daños considerables. Autoridades reiteraron el llamado a respetar las señales de tránsito y evitar conducir bajo el influjo de sustancias, especialmente en el caso de conductores jóvenes.