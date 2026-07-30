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Vuelca camioneta tras choque en crucero de la colonia Roma

El accidente dejó una mujer lesionada y movilizó a cuerpos de emergencia en el cruce de Pino Suárez y Plutarco Elías Calles

La víctima fue identificada como Sonia Abigail, quien viajaba a bordo de una camioneta Mazda con dirección a su domicilio, ubicado en la colonia Voluntad y Trabajo III, cuando ocurrió el accidente. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer resultó lesionada luego de que la camioneta que conducía volcara tras ser impactada por otro vehículo en el crucero de Pino Suárez y Plutarco Elías Calles, en las inmediaciones de la colonia Roma.

La víctima fue identificada como Sonia Abigail, quien viajaba a bordo de una camioneta Mazda con dirección a su domicilio, ubicado en la colonia Voluntad y Trabajo III, cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la conductora circulaba de oriente a poniente sobre Pino Suárez y contaba con vía de preferencia. Al llegar a la intersección con Plutarco Elías Calles, una camioneta Chevrolet Traverse modelo 2025, conducida por Consuelo, habría ingresado al cruce e invadido su trayectoria.

El impacto provocó que la Mazda se proyectara y terminara volcada sobre uno de sus costados, quedando en medio de la vialidad. Testigos que presenciaron el accidente auxiliaron a Sonia Abigail y lograron sacarla del vehículo antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos atendieron a la conductora y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Su estado de salud no fue precisado.

La conductora de la Chevrolet Traverse resultó ilesa, aunque presentó una crisis nerviosa y recibió atención en el sitio. Elementos viales realizaron las diligencias correspondientes y mantuvieron cerrado temporalmente el crucero para facilitar las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.

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