Impulso al deporte posiciona a Tamaulipas en medallero nacional: Américo

El gobernador destacó que como resultado del invaluable apoyo al deporte, de un año a otro, la delegación de Tamaulipas se ubicó en la posición número 13 del medallero general de la Olimpiada Nacional 2026 de la Conade. [Agencias]

El gobernador destacó que como resultado del invaluable apoyo al deporte, de un año a otro, la delegación de Tamaulipas se ubicó en la posición número 13 del medallero general de la Olimpiada Nacional 2026 de la Conade. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El impulso que ha dado el Gobierno de Tamaulipas al deporte, ha permitido organizar eventos de primer nivel, mejorar la infraestructura deportiva y lograr un avance muy sustantivo en la Olimpiada Nacional, logrando escalar seis posiciones en el medallero general, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al asistir, la tarde de este sábado, al estadio Marte R. Gómez para presenciar las competencias del Campeonato Nacional de Primera Fuerza que se realiza en esta capital, el gobernador reiteró que Tamaulipas seguirá levantando la mano para ser sede de eventos que sean referente para las nuevas generaciones y ejemplos a seguir de lo que se puede hacer con esfuerzo, con trabajo y disciplina.

“Que podamos todos disfrutar de esta forma en que se conduzca a nuestra juventud, no solo en el ámbito deportivo sino también en el ámbito cultural, artístico, de presencia en la participación tecnológica, que se está dando como referente en Tamaulipas”, dijo.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Estatal, María de Villarreal, y del presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, René Valdéz del Pardo, el mandatario tamaulipeco, destacó que como resultado del invaluable apoyo al deporte, de un año a otro, la delegación de nuestro estado se ubicó en la posición número 13 del medallero general de la Olimpiada Nacional 2026 de la Conade.

“Tuvimos un salto de más de seis lugares que es muy significativo en el número de medallas. Estoy seguro que con ese empeño y apoyo que vamos a seguir proporcionando, nos vamos a significar y pronto vamos a estar entre los diez mejores estados en la república”, expresó.

Acompañado por el medallista olímpico de caminata Raúl González; Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social y del director del Instituto del Deporte, Manuel Virués Lozano, el gobernador pasó a la cancha y premió a los ganadores de medallas en las pruebas de 400 mts. varonil y femenil, salto con garrocha, salto de longitud y lanzamiento de martillo en donde impuso la medalla de bronce a la tamaulipeca, Alison Salinas Espino.

En el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza 2026, participan más de 450 atletas, quienes buscan cumplir marcas rumbo a eventos internacionales, incluidos los Juegos Centroamericanos y del Caribe.