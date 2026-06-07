Vence Argentina a Honduras sin utilizar a Lionel Messi

Lautaro Martínez, de la selección de Argentina, festeja tras anotar de penal contra Honduras en un partido amistoso disputado el sábado 6 de junio de 2026, en College Station, Texas (AP Foto/Sam Craft)

Lautaro Martínez, de la selección de Argentina, festeja tras anotar de penal contra Honduras en un partido amistoso disputado el sábado 6 de junio de 2026, en College Station, Texas (AP Foto/Sam Craft)

COLLEGE STATION, Texas.- Con una formación inédita y el capitán Lionel Messi sentado en el banco de suplentes, la vigente campeona del mundo Argentina superó 2-0 a Honduras el sábado en un amistoso preparatorio para el Mundial.

Lautaro Martínez y Giuliano Simeone anotaron los goles en el estadio Kyle Field de College Station, Texas, colmado con más de 90.000 espectadores que se quedaron con las ganas de ver a Messi, el astro de 38 años a pocos días de disputar su sexta Copa del Mundo.

La Albiceleste, monarca mundial en 1978, 1986 y 2022, iniciará la defensa del título ante Argelia el 16 de junio en Kansas City por el Grupo J, que completan Austria y Jordania.

Argentina, en la penúltima prueba antes del debut, presentó una formación inédita, con apenas dos titulares (el zaguero Nicolás Otamendi y el lateral Nicolás Tagliafico) y el resto habituales suplentes.

A cinco días del inicio del Mundial, el técnico Lionel Scaloni optó por preservar a la gran cantidad de jugadores que arrastran molestias físicas de distinta consideración, entre ellos Messi con una molestia muscular que en principio no le impedirá disputar el certamen. Este mismo sábado, el estratega dio de baja de la lista mundialista al defensor Leonardo Balerdi por una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha que sufrió durante un entrenamiento.

Por tratarse de una formación alternativa, con muchos jugadores que por primera vez compartieron cancha, el vigente campeón mundial –líder del ranking FIFA— tardó media hora en hacer pie y quebrar a un rival más modesto, 66to del mismo escalafón y que no clasificó al campeonato mundial.

A los 33 el volante Giovanni Lo Celso generó al fin una ocasión clara con un zurdazo desde fuera del área que dio en el vértice del arco. A la jugada siguiente, el defensor hondureño Cristopher Meléndez le cometió una falta dudosa a Tagliafico dentro del área, que el árbitro estadounidense Víctor Rivas juzgó penal.

Martínez, el artillero del Inter de Italia, facturó con un derechazo cruzado.

Con los ingresos de varios titulares en el complemento, como el zaguero Cristian Romero, tras dos meses de inactividad por una lesión de rodilla; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, Argentina se pareció bastante en sus formas al equipo campeón del mundo y dos veces monarca de la Copa América (2021-2024).

A los 54 Lo Celso dio un pase largo al área para Martínez, que de taco habilitó a Simeone para que sellara el segundo tanto.

Con el pleito liquidado, Scaloni promovió el debut en el seleccionado mayor de varios juveniles que no integran la nómina de 26 para el Mundial, pero a quienes llevó a Estados Unidos para jugar los amistosos previos: el arquero Santiago Beltrán y el extremo Joaquín Freitas, de River Plate, y el volante Tomás Aranda, de Boca Juniors.

El seleccionado sudamericano se medirá ante Islandia el martes en Auburn, Alabama, en su última prueba antes del Mundial.