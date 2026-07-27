Obra pública es el pilar de la transformación y desarrollo de Tamaulipas: Américo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas, la obra pública es pilar de la transformación y se impulsan proyectos estratégicos de infraestructura para el bienestar, la conectividad, el crecimiento regional y para el futuro del estado, contribuyendo, además, al desarrollo nacional, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“En Tamaulipas hay grandes proyectos de visión nacional que, en concordancia con la Federación, se plantean y se desarrollan en proyectos de infraestructura que, sin lugar a duda, contribuirán al beneficio de la entidad, pero también contribuirán al desarrollo nacional”, expresó el gobernador del estado este domingo durante el programa Diálogos con Américo.

Destacó que, de la mano con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Tamaulipas la obra pública tiene sentido humanista y llega a los 43 municipios con proyectos que cambian la escala del estado y el bienestar que se siente todos los días: agua y drenaje, escuelas dignas, hospitales recuperados, mejores carreteras y mayor movilidad.

Agregó que durante su gobierno cerca del 95 por ciento de la inversión asignada a obra pública e infraestructura ha sido con empresas constructoras tamaulipecas, que son altamente competitivas y eficientes.

Durante el programa que se transmite cada domingo a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, Américo Villarreal explicó que existe comunicación estrecha y permanente con las y los presidentes municipales, pulsando a través de ellos cuáles son las necesidades más sentidas de cada una de sus comunidades y su demanda social de diferentes benefactores.

“Las peticiones no están relacionadas con buscar un beneficio personal, sino que las peticiones están relacionadas con buscar un beneficio colectivo y entonces ahí nos aplicamos con especial atención”, indicó.

Finalmente, dijo, tiene que llegar a una traducción que le dé un beneficio puntual a la persona y eso se traduce en una calle pavimentada o recientemente asfaltada; en tener nuevamente luminarias en su colonia o en las vías públicas de transporte para tener una mayor oportunidad de seguridad; en la mejoría de las canchas y las actividades deportivas o de convivencia social que permitan ir recuperando y reintegrando el gran tejido social del estado y del país.

En este sentido, el gobernador se refirió a una reciente evaluación del INEGI, en donde se reconoce que Tamaulipas es la segunda entidad con mayor crecimiento de la percepción de bienestar social en México.

“No lo decimos nosotros, sino que son evaluaciones que se hacen a través de metodología, de encuestas de estas instituciones, y nos da mucho gusto ver que también somos uno de los estados que más ha progresado, de donde arrancamos en esta administración y en el punto en que estamos actualmente, en esta sensación de progresión en los parámetros de bienestar que se pueden brindar a una población”, destacó.

En materia de salud, afirmó que este es un asunto en el que la presidenta Claudia Sheinbaum siempre está buscando programas, proyectos e inversiones para que cada vez los mexicanos y las mexicanas gocemos de un mejor sistema de salud y mejores oportunidades en muchos aspectos.

Destacó que, como resultado de esa visión de la presidenta, Tamaulipas se ha visto beneficiado, logrando tener una mejor capacidad operativa y resolutiva en salud, la cual se incrementará con el próximo inicio de operaciones del nuevo Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero.

“Estoy seguro de que estas nuevas instalaciones, de muy diferente infraestructura y equipamiento con el que ahora va a contar el nuevo Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero, pues va a dar un salto importante en la calidad y oportunidad de atender padecimientos con mayor capacidad de un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para mejorar la salud de nuestra población”, mencionó.

En el tema de infraestructura educativa, dijo que en esta administración, junto al Gobierno Federal, se han aplicado más de 3 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, con un avance de alrededor del 70 por ciento, y se prevé que antes de terminar su gobierno se atenderá ese 30 por ciento restante de los planteles.

“Que dejemos una nueva capacidad educativa en educación básica y media, lo suficientemente apta para recibir infraestructura y desarrollo tecnológico, para un mejor aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes tamaulipecos”, expresó.

En este gobierno, aseguró, Tamaulipas se ha convertido en un estado que se conecta y compite, contando con carreteras cada vez con mejor capacidad, más seguras, con mejores señalamientos y condiciones de mejor operatividad.

El gobernador se refirió de manera especial a la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación para la licitación de la construcción del Arco Carretero del Golfo de México, un proyecto que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y que cruzará por toda nuestra entidad.

“Vamos a tener esta alternativa carretera que va a ser una nueva vía que va de México a Tuxpan, a Tampico, y de Tampico vamos a tener una supercarretera de doble vía, o sea, de cuatro carriles, que va a pasar desde Tampico, de la zona conurbada, va a llegar a Ciudad Victoria y de Ciudad Victoria va a conectarnos con Reynosa”, explicó.

Indicó que serán 570 kilómetros de una supercarretera, lo que la convierte en el proyecto carretero más grande que se ha generado en nuestro país y que brindará nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y la visión de Tamaulipas como un estado logístico, contribuyendo a fortalecer el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

Antes de finalizar el programa, mencionó que su gobierno seguirá trabajando para construir un estado de bienestar, donde el centro de su quehacer es la persona y el bienestar de la persona, y en donde exista una mejor justicia distributiva y que todos tengamos oportunidades para poder salir adelante.