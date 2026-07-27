Enfermedades causan 2,623 muertes en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante el primer trimestre del presente año Tamaulipas registró dos mil 623 fallecimientos por diversas enfermedades, lo que representa una baja de alrededor del 9.36 por ciento con respecto al mismo periodo del 2025, cuando se habían acumulado dos mil 894 fallecimientos.

Lo anterior de acuerdo con el boletín estadístico epidemiológico nacional 2026 emitido por el IMSS Bienestar, que refiere que once de los 20 padecimientos monitoreados registran una baja porcentual, mientras que los restantes nueve tuvieron una ligera alza en los primeros tres meses del año.

En ese sentido, detalla que la primera causa básica de defunción en dicho lapso en la entidad fueron las enfermedades del corazón con 785 decesos, 99 menos que el mismo periodo del año pasado cuando el acumulado era de 824, lo que representa una baja del 11.20 por ciento.

En segundo lugar, se ubica la diabetes mellitus con 307 decesos, 92 menos con respecto al comparativo del año pasado, cuando sumaban 399 muertes asociadas, para una disminución del 23.06 por ciento, siendo la causa que más reducción porcentual registra.

En tercer lugar, se ubican los tumores malignos con 236 defunciones, 40 menos que el año pasado para una baja del 14.49 por ciento; en tanto que en cuarto sitio se ubican las enfermedades del hígado con 144 decesos ocho menos en el mismo comparativo y una baja del 5.26 por ciento.

Mientras que en quinto lugar se ubican los accidentes de diverso tipo con 110 defunciones, 12 menos que el año pasado y una disminución del 9.84 por ciento.

Asimismo, el estudio refiere que estos cinco padecimientos en conjunto han causado la muerte a mil 582 tamaulipecos, al mismo tiempo que destaca que en conjunto representan el 60 por ciento del total de los fallecimientos contabilizados oficialmente en el primer trimestre del 2026.