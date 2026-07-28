Cabeza de Vaca y otras extradiciones de EE.UU. a México podrían ser revisadas por el Departamento de Justicia

El fiscal general en funciones Todd Blanche expuso a este diario que deberían revisarse las peticiones de extradición del gobierno de Claudia Sheinbaum

El fiscal general en funciones en EE.UU., Todd Blanche, destacó la cooperación con México. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

El fiscal general en funciones en EE.UU., Todd Blanche, destacó la cooperación con México. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

WASHINGTON.- (Exclusiva) El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, se mostró sorprendido al cuestionarle sobre las solicitudes de extradición del gobierno de México que no han sido honradas por la administración estadounidense e hizo mención del “acuerdo de extradición”, por lo que deberían revisarse tales peticiones.

“No tengo los detalles, pero deberían revisarse tales peticiones, claro”, expresó en una breve conversación en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se le cuestionó por qué el gobierno del presidente Donald Trump no ha respondido las solicitudes de extradición, sobre las cuales la presidenta Claudia Sheinbaum ha expuesto en su conferencia matutina, incluyendo la del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

El fiscal Blanche también reconoció las decenas de criminales expulsados de México a EE.UU., como parte de la alianza en seguridad.

Destacó la estrecha relación que tiene el gobierno del presidente Trump con la mandataria Sheinbaum en materia de seguridad, incluyendo el trabajo que se realiza en coordinación con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Según el gobierno de México, entre 2018 y 2026 se han realizado 269 requerimientos de personas acusadas de diversos delitos. De tal cifra, 233 no tienen resolución por parte de las autoridades estadounidenses.

Se cuestionó formalmente a la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado y a la Oficina de Asuntos Internacionales (OAI) del Departamento de Justicia sobre las extradiciones a México, particularmente la de García Cabeza de Vaca, sin que hasta el momento haya respuesta.

García Cabeza de Vaca contra Sheinbaum

Entre las peticiones de extradición destaca el caso de García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, quien enfrenta acusaciones por relación con el crimen organizado, lavado de dinero y actividades ilícitas, por lo que se considera un fugitivo de la justicia mexicana.

“Tiene doble nacionalidad. Es ciudadano mexicano y ciudadano estadounidense, vive en Estados Unidos. México ha pedido su extradición, dado que recientemente la corte resolvió que no era procedente un amparo que él había promovido nuevamente, y se está pidiendo su extradición y no ha habido esa respuesta por parte del Gobierno de Estados Unidos”, lamentó la presidenta Sheinbaum.

La mandataria agregó que si Garcia Cabeza de Vaca estuviera en México tendría que proceder su arresto, pero lamentó la inacción de EE.UU.

“Por eso digo: ‘No me ayudes, compadre’, en el caso de quien se quiera promover para alguna candidatura, porque es un hombre que está buscado por la ley”, indicó.

Tras las expresiones de la presidenta Sheinbaum, García Cabeza de Vaca –quien forma parte del Partido Acción Nacional (PAN)– publicó un video en su cuenta en X, donde acusó a la mandataria de estar “mal informada”.

“Yo no me escondo. No puedo ser prófugo de la justicia de un gobierno que se empeña en negármela”, aseguró.

Mientras vive en EE.UU., García Cabeza de Vaca ha intendado avanzar en la política mexicana y ha establecido alianzas con movimientos conservadores en territorio estadounidense, como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que en febrero pasado organizó una cumbre sobre narcoterrorismo en el Congreso, donde estuvieron García Cabeza de Vaca y otros políticos panistas, incluido el diputado migrante Raúl Torres Guerrero, quienes piden acciones militares de EE.UU. en México.

Las acusaciones contra García Cabeza de Vaca

El exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en México por estar involucrado en actividades de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además de fraude fiscal, derivado de discrepancias en sus declaraciones fiscales y movimientos financieros no justificados. En febrero de 2021, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero –retiro de protección como funcionario– que fue aprobada en abril de ese año.

Tras dejar el cargo como gobernador –sin hacer una entrega oficial de la administración– en octubre de 2022, García Cabeza de Vaca huyó, mientras su defensa promovió un amparo para evitar su arresto, el cual fue revocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además, entre 2017 y 2019, empresas vinculadas con los empresarios Sergio y Julio César Carmona recibieron contratos y depósitos del gobierno de Tamaulipas, cuando García Cabeza de Vaca lideraba esa administración. Se estiman contratos por $335.8 millones de pesos mexicanos.

En agosto de 2025, la Secretaría de Salud de Tamaulipas reveló la presentación de 70 denuncias, incluidas 14 penales, contra García Cabeza de Vaca y exfuncionarios por contratos vinculados con empresas de los hermanos Carmona.

El 22 de noviembre de 2021, Sergio Carmona fue asesinado, mientras era atendido en una barbería en San Pedro Garza García, Nuevo León, en un periodo en que reclamaba a García Cabeza de Vaca el impago de contratos.

El grupo político del panista ha intentado conectar al actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con Carmona, acusando que financió su campaña electoral, pero Carmona fue asesinado en noviembre de 2021, mientras Villarreal fue definido por el partido Morena como candidato en diciembre de ese año, poco después comenzó su campaña.

“Desde la Unión Americana conociendo él esa circunstancia […] y teniendo relaciones de amistades, siento que ha estado dando, pues sus versiones, a las cuales nosotros no hemos tenido la consideración o el análisis de la apertura de también tener una contrarréplica”, indicó una fuente de alto nivel del gobierno de Villarreal sobre el pleito político.

Fuente: https://laopinion.com/2026/07/27/cabeza-de-vaca-y-otras-extradiciones-de-ee-uu-a-mexico-podrian-ser-revisadas-por-el-departamento-de-justicia/