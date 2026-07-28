Trump exige que el Senado cancele receso de agosto hasta aprobar ley electoral

El presidente presiona al Senado para avalar la iniciativa, pese a que los republicanos carecen de los votos necesarios

El líder de los republicanos en el Senado, John Thune, en el Congreso en Washington, el 21 de julio del 2026. (AP foto/Allison Robbert)

El líder de los republicanos en el Senado, John Thune, en el Congreso en Washington, el 21 de julio del 2026. (AP foto/Allison Robbert)

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump exigió el lunes que el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, cancele el próximo receso de agosto hasta que los senadores aprueben una ley según la cual toda persona debe presentar prueba de ciudadanía para votar, aun cuando los republicanos no tienen los votos necesarios.

Trump ha instado repetidamente a Thune a eliminar el filibusterismo legislativo, que en la práctica fija un umbral de 60 votos para la mayoría de las iniciativas, o a encontrar otra vía para aprobar la ley “SAVE America Act”. Pero los republicanos sólo tienen una mayoría de 53-47, y Thune ha dicho de manera constante que no tienen los votos para aprobar la iniciativa ni para cambiar las reglas y sortear el filibusterismo.

“John Thune no debería permitir que el Senado ‘se vaya de la ciudad’ hasta que apruebe la Ley Save America o, mejor aún, ponga fin al filibusterismo”, escribió Trump en redes sociales.

Más tarde, insistió ante los reporteros el lunes en que tiene una buena relación con Thune, pero que “tiene que hacer su trabajo”.

Es la más reciente escalada en una campaña de presión de meses por parte de Trump y otros en la base del Partido Republicano para aprobar la medida antes de las elecciones de medio término. Un pequeño, pero vocal, grupo de senadores republicanos también ha presionado cada vez más a Thune para que encuentre la manera de avanzar.

Thune dijo el lunes a los reporteros que estaría a favor de cancelar el receso si hubiera una vía para avanzar la iniciativa.

“Hemos votado sobre ello una, dos, tres, cuatro, cinco veces ya”, subrayó Thune. “Muéstrenme cómo termina esto. ¿Cuál es la imagen de la victoria al final?”.

Los representantes republicanos también han intentado crear otra vía para la iniciativa mediante el proceso de conciliación presupuestaria, lo que permitiría que el dinero de subvenciones asociado a las reglas de votación pase por el Senado con una mayoría simple.

La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada un marco presupuestario que incluía 10.000 millones de dólares para cambios alineados con la Ley SAVE America. Pero Thune ha dicho que los republicanos tampoco cuentan actualmente con los votos para ese enfoque.

La presión de Trump llega durante un periodo importante

La disputa amenaza con complicar el la recta final del Senado antes del receso de agosto, cuando Thune esperaba centrarse en una larga lista de prioridades que incluye la financiación del gobierno, legislación sobre criptomonedas y sanciones contra Rusia. El receso de agosto, programado para comenzar el 7 de agosto, es un periodo clave para que los senadores regresen a casa y hagan campaña de cara a las elecciones de medio término.

Varios senadores republicanos enfrentan contiendas competitivas, entre ellos la senadora Susan Collins, de Maine; el senador Jon Husted, de Ohio; y el senador Dan Sullivan, de Alaska. Los republicanos gozan actualmente de una mayoría de 53-47 en el Senado. Los republicanos también afrontan otros obstáculos políticos, incluida una impopular guerra en Irán, el alza de los precios de la gasolina y altos costes de vida.

Thune ha contado con un amplio respaldo de su bancada republicana durante todo el año mientras se ha resistido a las exigencias de Trump. Anteriormente mantuvo la Ley SAVE en el pleno del Senado durante semanas en un intento por sumar apoyo adicional, pero no logró conseguir los votos necesarios.

“Pueden quedarse aquí hasta que las vacas regresen a casa y eso no va a cambiar nada”, dijo el senador John Cornyn, un republicano por Texas que perdió una primaria a principios de este año ante un candidato respaldado por Trump. “Seguimos prometiendo de más y cumpliendo de menos, lo cual no es una receta para la moral de los votantes ni para una alta participación en las elecciones de medio término”.

El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, dijo que cree que la posición de Thune refleja a la de la mayoría de la bancada republicana.

“El presidente tiene que mirar la realidad: La mayoría de los miembros republicanos apoyan a John Thune”, dijo Tillis.

Aliados de Trump desafían el enfoque de Thune

El senador Mike Lee, quien ha encabezado el impulso del proyecto en el Senado, intensificó su presión a finales de la semana pasada, al advertir que la forma en que los republicanos manejen la Ley SAVE America “podría afectar no solo las elecciones de noviembre, sino también las elecciones de liderazgo del Partido Republicano en el Senado”.

“Los líderes deben liderar. Y si no lo hacen, no son líderes”, escribió Lee en redes sociales el viernes.

El senador John Kennedy dijo que cree que Thune está “siendo un poco demasiado cauteloso en este momento”.

“En algún momento, hay que votar”, subrayó.

Frustrado ante la presión cuando no tiene una vía para aprobar el proyecto, Thune ha instado a Trump, a Lee y a otros a ayudarle a conseguir los votos. Trump dijo el viernes que “sin duda estaría dispuesto” a llamar a senadores.

Al preguntársele la semana pasada si Trump está frustrado con Thune, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que “se le está acabando la paciencia”. Pero Trump dijo a los reporteros el lunes a bordo del Air Force Once, que ni siquiera ha “pensado” en posibles reemplazos para Thune.

La disputa evoca una pelea similar antes del receso de agosto del año pasado, cuando Trump presionó a Thune para mantener a los senadores en Washington a fin de despejar un atasco de sus nominados. El Senado finalmente se fue de la ciudad sin un acuerdo después de que las negociaciones con los demócratas se vinieran abajo.

La Ley SAVE America crearía nuevas reglas nacionales

La Ley SAVE America exigiría que los estadounidenses demuestren que son ciudadanos cuando se registren para votar, principalmente mediante un pasaporte válido de Estados Unidos o un certificado de nacimiento. También requeriría una identificación válida con fotografía antes de que los votantes puedan emitir su voto, algo que algunos estados ya exigen.

Expertos en votación han dicho que el proyecto podría privar del derecho al voto a unos 20 millones de estadounidenses que no tienen certificados de nacimiento u otros documentos.

Trump la ha convertido en su prioridad legislativa en 2026, al afirmar que “garantizaría las elecciones de medio término” y al sostener — falsamente— que el fraude electoral es “generalizado”. Anteriormente se negó a firmar cualquier otra legislación hasta que esta fuera aprobada.