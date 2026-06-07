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Detienen a hombre con documentos falsos para trámite de visa

Sospechoso fue asegurado tras causar disturbios e intentar agredir a agentes investigadores.

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 42 años fue detenido en la colonia Madero por elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, luego de ser sorprendido alterando el orden público y en posesión de documentos presuntamente falsificados.

De acuerdo con el reporte oficial, el individuo identificado como Gustavo René “E” se encontraba arrojando objetos contra vehículos que transitaban por la vía pública, lo que motivó la intervención de los agentes investigadores. Al ser abordado, el sujeto manifestó portar documentación falsa que utilizaría para realizar trámites de visa, situación que derivó en una inspección preventiva.

Durante la revisión, los elementos localizaron entre sus pertenencias diversos estados de cuenta bancarios apócrifos, por lo que procedieron a su aseguramiento. Asimismo, las autoridades informaron que el detenido intentó agredir a los agentes al momento de su intervención, lo que obligó a su sometimiento conforme a los protocolos de actuación policial.

Tras su detención, Gustavo René “E” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, donde quedó a disposición del Ministerio Público. Los documentos asegurados fueron integrados como evidencia dentro de la carpeta de investigación correspondiente por el delito de falsificación y uso de documentos públicos y privados.

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