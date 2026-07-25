Localizan cuerpo de hombre en estado de descomposición

Vecinos reportaron olores fétidos en la colonia Matamoros; la Fiscalía investiga las causas del fallecimiento tras descartar indicios visibles de violencia

NUEVO LAREDO, TAM.- Autoridades ministeriales tomaron conocimiento del hallazgo sin vida de un hombre al interior de una vivienda ubicada en la colonia Matamoros, en Nuevo Laredo, luego de que vecinos reportaran olores fétidos provenientes de una de las habitaciones de una vecindad.

De acuerdo con la información recabada, el fallecido fue identificado como José Francisco “H”, de 49 años de edad. El reporte ciudadano motivó la revisión del inmueble y el posterior aviso a las autoridades competentes.

Al lugar acudieron agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes localizaron al hombre sobre una cama y en estado inicial de descomposición.

Durante la inspección preliminar, las autoridades señalaron que el cuerpo no presentaba lesiones visibles ni indicios evidentes de violencia, por lo que se inició el protocolo correspondiente para el esclarecimiento de los hechos.

Peritos especializados realizaron el procesamiento del lugar, incluyendo la fijación de indicios y las diligencias ministeriales necesarias como parte de la investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria local, donde se le practicará la necropsia de ley, procedimiento que permitirá determinar con precisión la causa del fallecimiento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación y será el resultado de los estudios periciales el que establezca las circunstancias en las que ocurrió la muerte de José Francisco “H”.