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Impacta automovilista ebria dos vehículos y un poste en la colonia Militar

La conductora, una joven de 24 años, perdió el control de su unidad; no hubo personas lesionadas

La joven manifestó que circulaba de oriente a poniente sobre Pino Suárez cuando una persona presuntamente se atravesó en su trayectoria. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una conductora de 24 años presuntamente bajo los efectos del alcohol protagonizó un accidente vial durante la madrugada de este sábado en la colonia Militar de Nuevo Laredo, donde impactó dos vehículos que se encontraban estacionados y ocasionó daños a un poste de alumbrado público, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance fue reportado a las 05:37 horas sobre la calle Pino Suárez, a la altura del número 6103, casi en el cruce con Lucio Blanco, lo que movilizó a elementos de Tránsito para atender la emergencia y realizar el peritaje correspondiente.

De acuerdo con el informe preliminar, la responsable fue identificada como Blanca Hermelinda, de 24 años, quien conducía un automóvil Nissan Sentra modelo 2011, color negro.

Ante las autoridades, la joven manifestó que circulaba de oriente a poniente sobre Pino Suárez cuando una persona presuntamente se atravesó en su trayectoria. Señaló que realizó una maniobra para evitar atropellarla, pero perdió el control del volante.

Como consecuencia, su vehículo se impactó contra un Nissan Sentra modelo 2015 que estaba estacionado sobre la acera sur de la vialidad. La fuerza del golpe proyectó esa unidad hacia un arbotante de alumbrado público, provocando daños en la estructura.

Tras el primer impacto, el automóvil desplazado también colisionó contra la parte frontal de una camioneta Ford F-150 modelo 1999, color negro, que igualmente permanecía estacionada en el sitio.

Personal de Tránsito informó que, pese a lo aparatoso del accidente, la conductora resultó ilesa. Los agentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades y cuantificar los daños materiales ocasionados.

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