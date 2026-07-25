Cártel del Golfo pone narco mantas en contra de la Guardia Estatal por operativos; ciudadanía es amenazada por el grupo delictivo

De acuerdo con la información disponible, las narco mantas estarían relacionados con los operativos que la Guardia Estatal mantiene en la región de Camargo y el ejido Comales. #Camargo #Tamaulipas #GuardiaEstatal #Seguridad #FronteraChica #Comales #CDG #CartelDelGolfo #NarcoMantas #Violencia #Operativos #SeguridadPública #FuerzasDeSeguridad #CrimenOrganizado #Bloqueos #Manifestaciones #Frontera #México #Noticias #ÚltimaHora

Camargo, Tam .— Integrantes del Cártel del Golfo encabezados por el “comandante Gafe” pusieron narco mantas dirigidas contra mandos de la Guardia Estatal, entre ellos el director de Operaciones, el teniente coronel José Facundo Pacheco Chable, así como contra el comandante operativo identificado como Roberto, además de dos elementos de la corporación, ante los operativos realizados en esta ciudad por la corporación policiaca.

De acuerdo con la información disponible, las narco mantas estarían relacionados con los operativos que la Guardia Estatal mantiene en la región de Camargo y el ejido Comales, considerados puntos estratégicos dentro de la llamada Frontera Chica. Autoridades estatales han reforzado en los últimos meses su presencia en esa zona mediante patrullajes permanentes, nuevas Estaciones Seguras y acciones coordinadas con fuerzas federales para contener la actividad de grupos criminales.

En este contexto, también se han reportado manifestaciones y bloqueos carreteros que por denuncias de habitantes, han sido realizadas bajo amenazas e intimidaciones por integrantes del CDG, encabezados su líder conocido con el alias de “El Gafe”, con el objetivo de presionar el retiro de la Guardia Estatal. Las narco mantas están “firmadas” por alias Comandante Gael Metro 220 del Cartel del Golfo.

La zona ha registrado durante este año diversos episodios de violencia, incluidos ataques armados contra policías estatales, emboscadas y agresiones con artefactos explosivos, además del aseguramiento de armamento y cateos realizados por autoridades federales y estatales.

“Estamos amenazados por los del Cartel del Golfo, si no vamos a las manifestación o protestas no nos van a dejar trabajar en la pesca, todos tenemos miedo y las autoridades federales y militares no han actuado como en contra del CDG y El Gafe” denunciaron ciudadanos.

Sin embargo, la presencia operativa de la Guardia Estatal se mantiene en la región como parte de la estrategia de seguridad implementada en la frontera de Tamaulipas.

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