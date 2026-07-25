Golpea depresión a los tamaulipecos

La atención a la salud mental debe centrarse en la prevención y en la detección temprana desde las familias, las escuelas y los centros de salud. [Agencias]

La atención a la salud mental debe centrarse en la prevención y en la detección temprana desde las familias, las escuelas y los centros de salud. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La salud mental se ha convertido en uno de los principales retos para Tamaulipas durante 2026, al registrar mil 744 casos de depresión, enfermedad de Parkinson y Alzheimer, además de decenas de personas con antecedentes de intento de suicidio e ideación suicida, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).

Las cifras oficiales, correspondientes a la semana epidemiológica 26, muestran que la depresión es el padecimiento con mayor incidencia en el estado.

En lo que va del año se han confirmado mil 564 casos, de los cuales 403 corresponden a hombres y mil 161 a mujeres, reflejando un incremento sostenido en la demanda de atención por trastornos de salud mental.

El reporte también documenta la presencia de enfermedades neurológicas entre la población tamaulipeca. Hasta el momento se han diagnosticado 180 casos de enfermedad de Parkinson y otros 50 de Alzheimer, lo que eleva a mil 744 el total de personas afectadas por estos padecimientos.

A la par de estos diagnósticos, el Sinave reporta diversos eventos relacionados con lesiones autoinfligidas. En Tamaulipas se contabilizan 56 casos de envenenamiento intencional con medicamentos, siete por ahorcamiento o sofocación, cinco por disparo de arma corta, 38 por objeto cortante y ocho por lanzarse desde un lugar elevado.

Las estadísticas también revelan que 56 personas tienen antecedentes de intento de suicidio, integradas por 22 hombres y 34 mujeres. Además, los servicios de salud mantienen registro de 96 casos de ideación suicida, de los cuales 34 corresponden a hombres y 62 a mujeres.

Frente a este escenario, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Víctor Manuel García Fuentes, consideró indispensable fortalecer las acciones preventivas para detectar oportunamente los problemas de salud mental antes de que se agraven.

“La atención a la salud mental debe centrarse en la prevención y en la detección temprana desde las familias, las escuelas y los centros de salud”, señaló.

El legislador explicó que la Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial del Estado de Tamaulipas busca coordinar la participación de los sectores de salud, educación, trabajo y seguridad pública para ampliar la atención a la población y fortalecer las estrategias preventivas.

También destacó que será indispensable capacitar a médicos, docentes y padres de familia para identificar oportunamente trastornos como ansiedad, depresión y adicciones. “Así como prevenimos enfermedades físicas, debemos aprender a detectar a tiempo los problemas de salud mental”, expresó el legislador.