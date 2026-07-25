Sufre Kyle Shanahan conmoción tras accidente automovilístico en California

El entrenador de los 49ers permanecerá bajo protocolo médico y se espera que regrese antes del inicio de la temporada

Foto del 28 de mayo del 2026, el entrenador de los 49ers de San Francisco Kyle Shanahan en conferencia de prensa tras un entrenamiento. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

Foto del 28 de mayo del 2026, el entrenador de los 49ers de San Francisco Kyle Shanahan en conferencia de prensa tras un entrenamiento. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

SANTA CLARA, California.- El entrenador de los 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, sufrió una conmoción y otras lesiones en un accidente automovilístico a principios de este mes que limitará su participación al inicio del campamento de entrenamiento, anunció el sábado el equipo.

El accidente de dos vehículos ocurrió el 14 de julio en Palo Alto, lo que llevó a que Shanahan fuera trasladado al hospital. El otro conductor no fue hospitalizado. El teniente de la policía de Palo Alto, Nicholas Martinez, dijo que no había evidencia de que alguno de los conductores estuviera bajo los efectos de sustancias y que ambos cooperaron con la policía. No se emitieron citaciones por la colisión.

El gerente general de los Niners, John Lynch, dijo que Shanahan sufrió una conmoción, junto con una fractura de nariz, varias costillas fracturadas y una mano lesionada.

“Kyle está bien” , dijo Lynch el sábado. “Tiene algunos golpes y moretones. Sí sufrió una conmoción en el accidente, tiene algunos efectos persistentes de esa conmoción”.

Lynch dijo que Shanahan está siguiendo el mismo tipo de protocolo que siguen los jugadores después de una conmoción y que los médicos determinarán cuándo podrá volver a estar a pleno rendimiento.

Lynch dijo que Shanahan podría estar en el campo de práctica cuando comiencen los ejercicios el domingo, pero no dirigirá la práctica ni las reuniones del equipo hasta que se recupere.

“Es un entrenador en jefe tremendo, pero esto es más grande que eso ”, dijo Lynch. “Se trata de su bienestar. Vamos a tomarnos el tiempo necesario. Y creo que estamos muy preparados para hacerlo”.

Los Niners realizarán su primera práctica el domingo con el entrenador asistente y de la línea ofensiva, Chris Foerster, al frente del equipo, junto con los coordinadores Klay Kubiak, Raheem Morris y Brant Boyer.

Foerster ha estado en el cuerpo técnico de los 49ers desde 2019 y también trabajó bajo Shanahan en Washington como entrenador de la línea ofensiva cuando Shanahan era coordinador ofensivo.

Lynch no dio un cronograma para el regreso de Shanahan, pero sí dijo que el equipo anticipa que estará de vuelta mucho antes del partido inaugural de la temporada el 11 de septiembre en Australia contra los Rams de Los Ángeles.

El entrenador de los Rams, Sean McVay, quien trabajó en el mismo cuerpo técnico que Shanahan en Washington de 2010 a 2013, dijo que ha hablado con Shanahan desde el accidente y que estaba agradecido de que todos los involucrados estuvieran bien.

“Creo que cada vez que pasa algo así, te sacude un poco”, dijo McVay. “Pero lo más importante es que he hablado con él, mis pensamientos y oraciones están con su familia, y sé que tiene una perspectiva increíble sobre todo esto. Kyle es un fuera de serie. Le tengo tanto respeto como a cualquiera, y es amigo mío y lo quiero, y espero que tenga una gran recuperación”.

Shanahan afronta su décima temporada como entrenador de los 49ers y es uno de los técnicos más valorados por su pericia ofensiva. San Francisco ha llegado dos veces al Super Bowl bajo su dirección, tras las temporadas de 2019 y 2023, y tuvo dos apariciones adicionales en el juego por el título de la NFC en las temporadas de 2021 y 2022.

Shanahan tiene un récord de 91-72 en temporada regular y playoffs con los 49ers, lo que lo ubica tercero en la historia de la franquicia en victorias, detrás de George Seifert (108) y Bill Walsh (102).

El equipo superó lesiones importantes la temporada pasada para terminar 12-5 en la temporada regular y ganar un partido de playoffs, mientras Shanahan terminó quinto en la votación para el premio AP al Entrenador del Año de la NFL.