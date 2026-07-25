Norris le arrebata la pole a Hamilton

El británico Lando Norris de McLaren celebra al quedar primero en la clasificación al Gran Premio de Hungría el sábado 25 de julio del 2026. (AP Foto/Darko Vojinovic)

El británico Lando Norris de McLaren celebra al quedar primero en la clasificación al Gran Premio de Hungría el sábado 25 de julio del 2026. (AP Foto/Darko Vojinovic)

MOGYORÓD, Hungría (AP) — El campeón defensor de la Fórmula 1, Lando Norris, consiguió su primera pole de 2026 al arrebatarle la posición a Lewis Hamilton por apenas 0,012 de segundo el sábado durante el Gran Premio de Hungría.

Hamilton iba camino a ampliar su récord con la 105.ª pole de su carrera, y la primera en un gran premio completo desde Hungría en 2023, antes de que Norris se colara para quitársela.

“Ha pasado un tiempo”, dijo Norris. “Me sentí confiado todo el fin de semana”.

Norris sintió que fácilmente podría haber ido mucho más rápido si hubiera tenido tiempo para otra vuelta para corregir errores.

“Tenía la confianza para empujar más”, dijo. “Lo llevé a un territorio inexplorado en cuanto a lo que le pasa al equilibrio cuando lo empujo a ese siguiente nivel, y perdí un poco de tiempo en un par de lugares”.

Norris añadió que las mejoras al auto de McLaren le dan confianza para la carrera del domingo, pero “es una carrera larga mañana y va a ser una difícil”.

Charles Leclerc saldrá tercero con Ferrari, a 0,238 segundos del ritmo. Con Hamilton enfrentando una posible penalización, Leclerc podría terminar segundo en la parrilla junto a Norris.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, de Mercedes, saldrá cuarto después de que, al parecer, se viera frenado cuando el Red Bull de Max Verstappen trompeó delante de él; su compañero George Russell terminó séptimo.

Mercedes también podría enfrentar a un trabajo de reparación después de que Russell se detuvo en la pista cuando regresaba a los pits.

Hamilton enfrenta una posible penalización

Parece probable que Hamilton reciba una penalización en la parrilla debido a que se abrió una investigación después de la clasificación sobre si obstaculizó al Oscar Piastri de McLaren.

El piloto australiano gesticuló con enojo hacia Hamilton después de tomar una acción evasiva cuando vio que el Ferrari de su rival iba lento por el interior de la primera curva. Piastri terminó quinto.

Preguntado sobre cuál fue su principal problema en la clasificación, Piastri dijo: “Lewis no mirando en sus espejos”.

“Me lo dijeron literalmente cuando él estaba en el ápice detrás de mí, así que no tenía idea… Pensé que todos habían terminado su vuelta”, admitió Hamilton. “Una locura porque (la sesión) había sido limpia y obviamente no fue intencional”.

Hamilton ha ganado ocho veces en Hungría y este fue un día de arrepentimientos pese a ser una de sus mejores actuaciones en clasificación desde que se unió a Ferrari el año pasado.

“Claramente teníamos el auto para estar en la pole hoy y simplemente no cumplí, así que eso es difícil de tragar”, dijo.

La última pole de Norris en un gran premio terminó mal

Es la 17.ª pole de su carrera en una sesión de clasificación completa para Norris, lo que lo pone a la par de un héroe británico, el tricampeón Jackie Stewart. También es su primera desde el Gran Premio de Las Vegas en noviembre, aunque a partir de ahí todo salió mal.

Al día siguiente perdió el liderato ante su entonces rival por el título, Verstappen, y terminó el día con una doble descalificación para él y su compañero de equipo en McLaren, Piastri, por un problema de configuración del equipo.

La última victoria de Norris en un gran premio completo fue una carrera antes de eso en Sao Paulo, aunque tiene una victoria este año en la carrera sprint de Miami.