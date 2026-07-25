Aylín Mujica comparte detalles de los últimos momentos de su hijo Mauro

Dijo que su hijo padecía una neumonía cuando viajó a la isla caribeña

Aylín Mujica posa en la 20.ª edición anual de los Premios Billboard de la Música Latina en el Mandalay Bay Events Center, el jueves 26 de abril de 2018, en Las Vegas. (Foto Joe Buglewicz/Invision/AP, archivo)

Aylín Mujica posa en la 20.ª edición anual de los Premios Billboard de la Música Latina en el Mandalay Bay Events Center, el jueves 26 de abril de 2018, en Las Vegas. (Foto Joe Buglewicz/Invision/AP, archivo)

MIAMI (AP) — Aylín Mujica compartió detalles sobre las afecciones físicas que desencadenaron la muerte de su primogénito Mauro, de 33 años, ocurrida hace una semana en Barbados.

La actriz cubana dijo en entrevista con el programa La Mesa Caliente de la cadena Telemundo que su hijo padecía una neumonía cuando viajó a la isla caribeña. Una amiga de Mauro le llamó para decirle que había convulsionado mientras jugaban al fútbol.

Mujica logró establecer una videollamada cuando estaban trasladando a su hijo en una ambulancia. Los médicos le detectaron un coágulo en el pulmón y el corazón e intentaron revivirlo múltiples veces sin éxito.

Mauro se desempeñaba como DJ y productor bajo el nombre artístico de MAAHEZ.

Mujica y su exesposo Osamu Menéndez se trasladaron a Barbados para iniciar los trámites de repatriación de los restos de su hijo a Miami, donde reside la actriz. En la entrevista dijo que por el momento permanecen en Barbados pues es un proceso que lleva tiempo y que la voluntad de su hijo era ser cremado, por lo que se trasladarán las cenizas.

Mujica se encontraba en las grabaciones del reality “Top Chef VIP” en Colombia al momento de la urgencia médica y llegó a Barbados cuando Mauro ya había fallecido.

Señaló que al arribar a la isla tuvieron dificultades para encontrar su cuerpo, pues no estaba en el hospital ni tampoco en una morgue. Finalmente, lo localizaron en una funeraria.