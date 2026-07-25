Pogacar cerca de ganar su quinto título del Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar porta el maillot amarillo al celebrar tras la 20ma etapa del Tour de Francia en Alpe d'huez, el sábado 25 de julio del 2026. (AP Foto/Thibault Camus)

El esloveno Tadej Pogacar porta el maillot amarillo al celebrar tras la 20ma etapa del Tour de Francia en Alpe d'huez, el sábado 25 de julio del 2026. (AP Foto/Thibault Camus)

ALPE D’HUEZ, Francia (AP) — Tadej Pogacar está a un paso de igualar el récord de cinco títulos del Tour de Francia tras terminar sin sobresaltos el sábado la penúltima etapa de la competencia.

La estrella eslovena afronta la llegada de exhibición del domingo en París con una ventaja de 6 minutos y medio sobre el belga Remco Evenepoel.

Salvo un contratiempo, Pogacar se unirá al belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos hombres que han ganado cinco Tours.

“He hecho un Tour realmente bueno. Algunos de nuestros competidores tuvieron mala suerte”, dijo Pogacar, cuyo principal rival Jonas Vingegaard se cayó y abandonó la carrera. “Lo sacamos adelante con el equipo y ahora solo queda un último espectáculo”.

Richard Carapaz ganó la La 20.ª etapa, su segunda victoria en la carrera de este año y la tercera en total. El ecuatoriano superó a Sepp Kuss cerca del final, cuando el estadounidense estuvo a punto de irse al suelo. Evenepoel también rebasó a Kuss con un acelerón cerca de la meta para quedarse con el segundo puesto.

“Hubo un momento en el que no podía creer lo que estaba pasando”, dijo Carapaz. “Este Tour de Francia ha sido increíble, con todos los espectadores y todo el apoyo que he recibido desde Ecuador, donde estarán saltando de alegría”.

Pogacar optó por no lanzar uno de sus ataques, como hizo al imponerse con estilo en la 19.ª etapa del viernes.

La etapa 20 fue una enorme travesía alpina de 171 kilómetros con tres ascensos hors catégorie —la categoría más dura— y una subida de categoría 1.

Tras tres semanas sobre la bicicleta, los corredores, ya exhaustos, afrontaron las ascensiones hors catégorie del Col de la Croix de Fer, el Col du Galibier y el Col de Sarenne, además de la única subida de categoría 1, el Col du Télégraphe, para un total de 66 kilómetros de dura escalada antes de un final ondulado hacia Alpe d’Huez.

Carapaz encabezó el grupo para asegurarse el maillot de lunares que se otorga al mejor escalador del Tour. El grupo del maillot amarillo de Pogacar se quedó atrás cuando Carapaz, Kuss, el español Juan Ayuso y el australiano Jai Hindley coronaron el Galibier juntos.

La prioridad de Pogacar este día fue garantizar que su compañero del AE Team Emirates Isaac Del Toro terminara tercero en la clasificación, y el mexicano ahora tiene más de dos minutos de ventaja sobre el francés Paul Seixas, que es cuarto.

“Ha sido un honor correr para Isaac hoy”, dijo Pogacar, quien le regaló a Del Toro la victoria en la 2.ª etapa. “Cruzar la meta junto a él ha sido memorable”.

Ayuso se descolgó mientras Kuss, Hindley y Carapaz —estos dos últimos, excampeones del Giro de Italia— luchaban por la supremacía en el paso de Sarenne.

“Fue realmente, realmente duro”, dijo Carapaz. “Sepp, en particular, fue un hueso muy duro de roer”.

Kuss perdió el control de la bicicleta en el descenso cuando calculó mal una curva a cinco kilómetros del final y casi se precipitó por encima de una barrera de hormigón al borde de la carretera; una red amortiguó el golpe.

Carapaz pasó velozmente a su lado rumbo a la victoria.

“Fue absolutamente brillante ganar aquí y con un maillot distintivo”, dijo Carapaz. “Creo que me lo merezco, porque he luchado muy duro en este Tour de Francia”.

Pogacar ha ganado cinco etapas en la carrera de este año y 26 en total, lo que significa que probablemente necesitaría competir en al menos dos Tours más para superar el récord de 35 victorias de etapa del velocista británico Mark Cavendish. Merckx ganó 34 e Hinault 28.

Puede que vaya a por otra victoria de etapa el domingo.

“Veamos cómo me siento mañana. No asumiré ningún riesgo”, dijo Pogacar. “Pero si tengo buenas piernas y no tengo que asumir demasiados riesgos grandes, intentaré lograr la victoria mañana”.

Etapa acortada

La etapa final del domingo comienza poco antes de las 6 de la tarde en un recorrido de 89 kilómetros que incluye un esprint en subida por el distrito de Montmartre en París y termina en los Campos Elíseos.

La etapa se acortó de 133 kilómetros y su punto de salida en Thoiry, al oeste de la capital, se cambió a París para reducir la presión sobre los servicios de emergencia que combaten incendios forestales en el suroeste.

Las fuerzas de seguridad movilizadas inicialmente para París han sido reasignadas para ayudar en las labores de respuesta en otros lugares.

“El prefecto de policía y el director del Tour de Francia elogian la dedicación de todos los implicados en la lucha contra los incendios forestales y expresan su plena solidaridad con las comunidades afectadas”, dijo el Tour en un comunicado.

La 9.ª etapa también se acortó en medio de una ola de calor.

El Tour femenino de nueve etapas comienza en la ciudad suiza de Lausana el 1 de agosto y termina en Niza el 9 de agosto. La francesa Pauline Ferrand-Prévôt ganó en su debut el año pasado.