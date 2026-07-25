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Últimos días para inscribirse al Campamento de Verano 2026

Registro cierra el 7 de agosto

Las disciplinas disponibles son basquetbol, beisbol, box, fútbol, natación, gimnasia rítmica, voleibol, ajedrez, atletismo y flag football. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo informa que el próximo 7 de agosto concluye el periodo de inscripciones para el Campamento de Verano 2026, dirigido a niñas y niños de 8 a 13 años. Las actividades se desarrollarán del 10 al 21 de agosto en distintas sedes deportivas de la ciudad y los espacios disponibles son limitados.

Organizado por la Dirección de Cultura Física y Deporte, el campamento ofrecerá actividades deportivas, recreativas y de convivencia con el propósito de promover estilos de vida saludables, fortalecer la integración entre las y los participantes y brindar una opción de esparcimiento durante el periodo vacacional.

Las disciplinas disponibles son basquetbol, beisbol, box, fútbol, natación, gimnasia rítmica, voleibol, ajedrez, atletismo y flag football.

Las actividades se realizarán en la Unidad Deportiva Benito Juárez, Ciudad Deportiva y diversos espacios deportivos ubicados en diferentes sectores de Nuevo Laredo, con horarios matutinos y vespertinos para facilitar la participación de las familias.

Entre las sedes destacan la Unidad Deportiva Benito Juárez, donde se impartirán fútbol, natación y flag football; Ciudad Deportiva, con gimnasia rítmica y voleibol; además de espacios como Villas de San Miguel, El Progreso, Polvo Enamorado, Parque Lincoln, Parque La Junta y Polyforum La Fe, donde se desarrollarán disciplinas como box, basquetbol y beisbol. También habrá clases de ajedrez y atletismo en instalaciones especializadas.

Para completar la inscripción, madres, padres o tutores deberán entregar en las oficinas de la Dirección de Cultura Física y Deporte la siguiente documentación: carta responsiva, copia de la identificación oficial (INE) de la persona que firme la carta responsiva, cédula de inscripción, certificado médico.

La dependencia municipal invitó a las familias a consultar la publicación oficial del Campamento de Verano 2026, donde se encuentran disponibles los horarios, sedes, instructores y actividades de cada disciplina. Para mayores informes también pueden comunicarse al teléfono (867) 719 47 82.

Con esta oferta deportiva y recreativa, impulsada por la administración que encabeza la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el Gobierno Municipal busca acercar actividades de calidad a niñas y niños de todos los sectores de la ciudad y promover un periodo vacacional activo y saludable.

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