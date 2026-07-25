Busca demócrata reconquistar voto hispano en la frontera de Texas

James Talarico apuesta por la economía como eje de campaña para recuperar apoyo en condados que respaldaron a Donald Trump

El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, James Talarico, habla en un mitin de campaña, el lunes 13 de julio de 2026, en Eagle Pass, Texas. (AP Foto/Brenda Bazán)

El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, James Talarico, habla en un mitin de campaña, el lunes 13 de julio de 2026, en Eagle Pass, Texas. (AP Foto/Brenda Bazán)

EAGLE PASS, Texas.- El autobús negro de campaña con la frase “Talarico for Texas” escrita en su costado se detuvo, humeante, en Memo’s Restaurant, junto a la frontera entre Estados Unidos y México. A Bibi Valdez se le iluminaron los ojos. Caminó con tacones hasta el autobús, con la cámara del teléfono apuntando a la puerta, mientras charlaba sobre los habitantes de la zona cuyas inclinaciones políticas cambiaron hace dos años.

“Muchas personas, por alguna razón, especialmente los hispanos, se pasaron a los republicanos”, comentó mientras los guardias de seguridad abrían espacio para James Talarico, el candidato demócrata al Senado de Estados Unidos. “Yo simplemente no veo cuál fue la lógica”.

Talarico está en una misión para convertirse en el primer demócrata en ganar una elección estatal en Texas desde 1994. Memo’s Restaurant fue una parada en un sinuoso recorrido por la frontera este mes, donde buscaba apoyo en los condados de mayoría hispana que se convirtieron en curiosidades políticas nacionales tras las elecciones de 2024.

Las personas, en la mayoría de esos condados que antes fueron sistemáticamente demócratas, votaron por el presidente republicano Donald Trump, en algunos casos por un amplio margen, a medida que los votantes hispanos se desplazaban hacia la derecha a nivel nacional. A lo largo de este tramo fronterizo, residentes y líderes electos suelen señalar dos razones: el aumento de los cruces fronterizos y de los precios cotidianos. Uno de ellos cayó de forma drástica desde 2024, y no fue el costo de los huevos.

Aunque Trump ha reducido los cruces fronterizos ilegales —que eran el talón de Aquiles de los demócratas—, el costo de vida sigue siendo alto, lo que le da a Talarico un tema que ha repetido una y otra vez mientras hace campaña contra el republicano Ken Paxton, el fiscal general de Texas.

Si el mensaje de Talarico puede persuadir o no a los votantes hispanos que se pasaron a las filas republicanas para que regresen al Partido Demócrata, ello ayudará a decidir la contienda por el Senado, y podría determinar si los demócratas pueden ganar el control de ese organismo.

Así que Talarico, exprofesor de secundaria y legislador estatal, se tomó tiempo para estrechar manos y posar para fotos con la gente afuera de Memo’s Restaurant, que estaba a su máxima capacidad con personas que querían verlo. Valdez, esperando su turno, se preguntaba en voz alta por qué quienes conocía habían votado por los republicanos.

“Pensaban que habría una mejor economía, pero obviamente no fue así”, expresó, antes de sonreír para una foto con el candidato.

Talarico dice que la economía está amañada en contra de la gente trabajadora

Dentro de Memo’s Restaurant, la multitud estaba animada, hombro con hombro, bajo ventiladores que golpeaban el aire, cuando Talarico inició su discurso.

“Muchísimos políticos llegan a la frontera para demonizarla y convertirla en arma”, afirmó Talarico. “Nosotros hacemos lo contrario. Mostramos la belleza de nuestras comunidades fronterizas”.

Fue una de las pocas veces que Talarico mencionó la frontera durante su parada; en cambio, se centró en una economía que, según él, está amañada para ayudar a los “megadonantes”, y criticó a Paxton como un “político títere” de los ricos.

“No podemos salir adelante, por más duro que trabajemos, por más que ahorremos, porque el sistema está amañado en nuestra contra”, sostuvo.

Talarico no es el primer candidato demócrata al Senado que, en años recientes, atrae multitudes y le da al partido la esperanza de ganar en un estado confiablemente republicano. Beto O’Rourke emprendió una misión similar en 2018 y fracasó.

Los republicanos siguen confiados respecto a Texas, pero los demócratas ven algunos motivos para el optimismo.

Aunque Trump avanzó entre los votantes hispanos en 2024, las opiniones sobre el presidente han caído entre los hispanos en general desde que asumió el cargo, según encuestas de AP-NORC. Solo el 29% de los adultos hispanos a nivel nacional aprobaba su desempeño como presidente en una encuesta de AP-NORC realizada en junio, una aparente caída con respecto al 41% que tenía al inicio de su segundo mandato.

Con los cruces fronterizos ilegales a la baja, a los residentes les preocupan los altos costos

En las comunidades a lo largo del Río Grande o Bravo, que define la frontera entre Estados Unidos y México en Texas, el ir y venir de migrantes no es un asunto político abstracto. La gente aquí aún recuerda —a menudo con empatía— a cientos de personas acurrucadas bajo un puente con mantas térmicas reflectantes, y el golpe a los negocios locales y a las arcas municipales.

Poca ayuda llegó desde el gobierno del presidente Joe Biden, dijeron muchos.

“Fue una pesadilla por culpa de él. Ahora ya no ves inmigrantes”, dijo Héctor Flores, de 72 años, sentado con dos amigos en un McDonald’s en el condado de Maverick, a aproximadamente una hora en auto al sur de Memo’s Restaurant.

El condado de Maverick registró uno de los giros más pronunciados hacia Trump de cualquier condado del país en 2024: pasó de respaldar a Biden por 10 puntos porcentuales en 2020 a apoyar a Trump por 19.

Los tres hombres, con distintas inclinaciones políticas, no seguían la contienda por el Senado con especial atención. Pero los temas que tenían en mente eran los mismos de los que han estado hablando Talarico y Paxton, desde los altos costos hasta el ICE y asuntos sociales.

Con presidentes anteriores, los costos estaban bien, dijo Eduardo “Lalo” Riojas, de 73 años, sentado junto a Flores. Ahora, “vas a HEB a comprar mercancía, víveres”, comentó, sin encontrar la palabra correcta en inglés.

“Caro”, aportó Flores.

“Sí”, dijo Riojas, quien apoya a Talarico. “El señor Trump está loco”.

Para Flores, que trabaja con orfanatos en México, al otro lado de la frontera, esos precios altos no lo hacen cuestionar su voto republicano. Tampoco lo mueve políticamente que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el interior, a veces mortales, hayan incomodado a algunos simpatizantes de Trump, hispanos y no hispanos.

“Me encanta el ICE”, dijo Flores.

Mike Garcia, de 76 años, sentado frente a ellos y que dijo haber votado por Trump tres veces seguidas, se mostró más cauteloso.

“A los que están matando, algunos han estado en Estados Unidos por años y años y tienen hijos”, señaló Garcia.

Dijo que Paxton, quien fue sometido a juicio político y luego absuelto, y enfrentó acusaciones de corrupción y de relaciones extramatrimoniales, tiene una “reputación horrible”. Pero también le molestan los comentarios que Talarico ha hecho sobre el género de Dios, una declaración que Paxton ha usado para atacar a su rival mientras apela a los valores conservadores de los votantes texanos.

Garcia aún no sabía a qué candidato apoyará cuando llegue noviembre.

Talarico y Paxton critican la política fronteriza de Biden

Paxton se ha apoyado más en el tema de la aplicación de las leyes migratorias, incluso durante su propia parada en la frontera en el Valle del Río Grande.

Cuando habló en un círculo de simpatizantes en McAllen, Paxton primero promocionó las demandas que presentó contra el gobierno de Biden por la aplicación de las leyes migratorias, y el respaldo del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza.

Luego volvió a algunos de sus ataques centrales contra Talarico, como repetir las declaraciones del demócrata de que “Dios es no binario”, algo que Talarico —seminarista presbiteriano— dijo en el pleno de la Cámara de Representantes de Texas hace varios años, citando las Escrituras.

El director de alcance hispano de su campaña dijo que Paxton ha dado lo que los hispanos quieren, como enfrentar a criminales y a empresas que abusan de los consumidores con precios excesivos, y atacó a Talarico calificándolo de “débil”.

“Los hispanos saben que Ken Paxton es un hombre fuerte que comparte nuestros valores, y vemos en James Talarico a un liberal débil”, dijo Alex Alarcón. “Nadie lo mira y piensa: ahí hay un tipo que nos va a proteger de los cárteles”.

Talarico no evitó por completo hablar de la aplicación de las leyes migratorias durante su gira por la frontera.

En una conferencia de prensa, estuvo en Sanderson, Texas, junto a jefes policiales locales para prometer inversión en tecnología de vigilancia para detectar cruces ilegales y para contratar a más agentes de la patrulla fronteriza y jueces de inmigración.

Más tarde, después de una asamblea pública en la que los votantes expresaron sus frustraciones por no poder pagar el alquiler, los impuestos a la propiedad y la atención médica, Talarico habló con The Associated Press sobre lo que ha estado ocurriendo aquí.

“El gobierno de Biden les falló a comunidades fronterizas como esta, y por eso la gente se sentía desilusionada. Estaban abiertos a una alternativa y los republicanos bajaron hasta aquí con algunas grandes promesas”, manifestó.

Ahora, “están viendo que muchas de esas promesas no se cumplieron”.