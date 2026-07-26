Raúl Castro se ausenta de acto de importante efemérides cubana

La isla atraviesa uno de los peores momentos en su históricamente tensa relación con Estados Unidos

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel en el evento para conmemorar el aniversario al asalto al Cuartel Moncada, en Pinar del Río, Cuba, el 26 de julio del 2026. (AP foto/Ramon Espinosa)

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel en el evento para conmemorar el aniversario al asalto al Cuartel Moncada, en Pinar del Río, Cuba, el 26 de julio del 2026. (AP foto/Ramon Espinosa)

LA HABANA (AP) — Cuba realizó este domingo su tradicional mitin por una de las efemérides más importantes del proceso revolucionario, el Asalto al Cuartel Moncada, con la inusual ausencia del nonagenario ex presidente y líder Raúl Castro.

La isla atraviesa uno de los peores momentos en su históricamente tensa relación con Estados Unidos y enfrenta un cerco energético impuesto por el presidente norteamericano Donald Trump con fuerte impacto sobre todos los sectores de la isla.

El acto estuvo presidido por el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, quien en cambio solo leyó un mensaje de felicitaciones de Castro a sus compatriotas de Pinar del Río, a donde se realizó el mitin y que suele desarrollarse cada año en un lugar distinto en función de logros regionales.

“Queridos pinareños, reciban este 26 de Julio, el cariño y mi reconocimiento por haber ganado, con su esfuerzo, consagración a la causa revolucionaria y trabajo creador, el gran honor de ser sede central por el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Día de la Rebeldía Nacional. Un fuerte abrazo a todos”, leyó el mandatario a nombre de Castro.

Díaz-Canel no explicó el motivo de la ausencia de Castro de 95 años. Tampoco se tienen registros de inasistencias del líder a esta ceremonia en por lo menos en las últimas tres décadas.

Las últimas apariciones públicas de Castro fueron en junio durante un acto para celebrar la creación del Ministerio del Interior y el 1 de mayo, día de los trabajadores.

Castro no ocupa cargos formales actualmente, pero su presencia simbólica es fuerte y recientemente se lo signó como uno de los negociadores en pláticas con Estados Unidos luego de la imposición del cerco energético. Se desconoce el contenido de las charlas.

Sin embargo, en mayo, la Fiscalía de Estados Unidos presentó cargos contra Castro por el derribo de dos avionetas en febrero de 1996.

“Cuba es víctima de un genocidio, fríamente calculado”, dijo Díaz-Canel durante su discurso en el cual acusó a la administración Trump de imponer una política “máxima presión” y “asfixia económica” recrudecida.

Trump dijo que espera “tomar” a la isla luego de su ataque a Venezuela en enero –un aliado clave de Cuba por décadas—e imponer un cerco petrolero que prácticamente ha paralizado a la nación caribeña presionando un cambio de modelo económico y político poco afín.

Apagones de más de 20 horas, jornadas laborales reducidas, producciones industrias detenidas, falta de abastecimiento de agua o medicinas están golpeando duramente a la isla que ya atravesaba una severa crisis este lustro debido a las sanciones previas por el embargo de Estados Unidos y una reforma financiera interna que generó inflación.

Ante una multitud que ondeaba banderas cubanas, Díaz-Canel rechazó además un reciente informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos la semana pasada y en la cual acusó a Cuba de dirigir una red de espionaje e influencia izquierdista contra Estados Unidos y América Latina durante décadas.

“Lanzan todos los días una amenaza contra la Revolución, y cada semana anuncian un nuevo castigo para empresas y funcionarios cubanos, incluso para quienes, sean cubanos o extranjeros, se atrevan a enviar un barco de petróleo o invertir en Cuba”, expresó el mandatario.

En esta temporada cadenas hoteleras como la española Melía, gestionadores de pago como Visa o Mastercard, aerolíneas como Air Canada o Air France; mineras como Sherritt International han dejado la isla.