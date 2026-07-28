Planea EU aumentar fondos para contrarrestar influencia de China

El gobierno de Donald Trump busca financiar proyectos estratégicos en América Latina y otras regiones para reducir la presencia de Beijing

Banderas de Estados Unidos y China ondean en el Gran Salón del Pueblo antes de la cena de Estado del presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping, el 14 de mayo de 2026, en Beijing. (AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo)

Banderas de Estados Unidos y China ondean en el Gran Salón del Pueblo antes de la cena de Estado del presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping, el 14 de mayo de 2026, en Beijing. (AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo)

WASHINGTON.- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump se prepara para aumentar la financiación en cientos de millones de dólares a programas diseñados para contrarrestar la creciente influencia de China en todo el mundo, después de haber frenado muchas de esas iniciativas el año pasado durante una oleada de recortes presupuestarios y de personal.

A finales de la semana pasada, el gobierno le notificó al Congreso que tiene la intención de gastar 175,8 millones de dólares para reemplazar cables submarinos de telecomunicaciones obsoletos y envejecidos en el Caribe y Centroamérica, con el fin de impedir la expansión de la influencia china en la región. The Associated Press obtuvo una copia de la notificación el lunes.

El gobierno ha manifestado una profunda preocupación por las actividades de Beijing en el continente americano, oponiéndose a la propiedad china de puertos en ambos extremos del Canal de Panamá, a proyectos de infraestructura financiados por la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de China en la región, y a la inversión china en el sector de las telecomunicaciones.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo que las actividades económicas de China en el hemisferio occidental plantean riesgos para la seguridad nacional y la prosperidad de Estados Unidos. El funcionario, que no está autorizado a hablar públicamente sobre el tema y declaró a condición de guardar el anonimato, señaló que las ofertas de Beijing pueden parecer más baratas, pero al final terminan siendo más costosas debido a sobrecostos, tarifas ocultas de mantenimiento y un desempeño deficiente.

La financiación para los cables submarinos parece formar parte de un impulso más amplio para restablecer el apoyo a iniciativas destinadas a frenar la influencia china a nivel global, lo que costaría muchos cientos de millones de dólares adicionales. Eso ocurre incluso mientras Trump y el gobernante chino Xi Jinping hacen gala de cooperación y Xi se prepara para visitar Estados Unidos a fin de año.

Washington sopesa gastar más para contrarrestar a China a nivel global

El Departamento de Estado sopesa gastar casi 500 millones de dólares más en programas enfocados en China en todo el hemisferio occidental, África y Asia, según un documento interno de dicho departamento obtenido por la AP.

“Estados Unidos debe responder a la creciente influencia económica, tecnológica y diplomática del PCCh en todo el mundo, que socava nuestros intereses nacionales”, dice el documento, que usa el acrónimo del Partido Comunista chino.

Muchos de esos programas propuestos están diseñados para “recuperar influencia diplomática” mediante inversiones en áreas en las que Estados Unidos había estado gastando dinero anteriormente, pero dejó de hacerlo cuando el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), encabezado por el magnate Elon Musk, llevó a cabo profundos recortes presupuestarios y de personal el año pasado.

Esos recortes, que desmantelaron la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y eliminaron varios cientos de puestos diplomáticos en diversas partes del mundo, también afectaron proyectos previamente aprobados, incluidos algunos destinados a contrarrestar a China.

Un alto funcionario estadounidense, que habló a condición de guardar el anonimato para declarar sobre planes futuros del gobierno, confirmó la intención del gobierno de Trump de aumentar la financiación para contrarrestar a Beijing, pero no pudo dar detalles. El funcionario reconoció que hay conversaciones sobre proyectos a gran escala, pero indicó que muchos aún estaban en fase de discusión.

El Congreso fue informado sobre el proyecto de cables submarinos para mantener a China alejada

El programa descrito al Congreso el viernes se llama “proyecto para contrarrestar el control del PCCh sobre los cables submarinos del Caribe y Centroamérica”.

Según la notificación, “financiará la instalación de infraestructura de cables submarinos seleccionada estratégicamente” y respaldará a gobiernos extranjeros para que se asocien con instaladores de cables submarinos del sector privado. El dinero “apoyará el reemplazo de cables submarinos de telecomunicaciones obsoletos en la región del Caribe y Centroamérica por alternativas seguras, estadounidenses y de confianza”, agregó.

Incluso mientras libra una guerra contra Irán e impulsa los empeños por la paz en Gaza y Líbano, el gobierno de Trump ha puesto el enfoque en el hemisferio occidental, al capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro al arrancar el año, intensificar la presión sobre el gobierno socialista de Cuba en los meses posteriores, e imponer duras sanciones al gobierno de Nicaragua.

Bajo el nuevo programa, se prevé que la financiación se otorgue a, o en apoyo de, proyectos de cables submarinos que beneficien a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití, según el documento. Estados Unidos mantiene vínculos frágiles con Nicaragua y no trabajaría con el gobierno de ese país.

La embajada de China en Washington no respondió de momento a las solicitudes de comentarios.

Otras iniciativas contra China podrían centrarse en ciberseguridad y minerales cruciales

Al mismo tiempo, el gobierno ha elaborado planes para gastar más de 340 millones de dólares en más de 50 proyectos específicos contra China en todo el mundo, incluidos muchos en el hemisferio occidental, según el documento interno del Departamento de Estado que detalla diversas propuestas.

En mayo, el gobierno le notificó al Congreso que había gastado varios cientos de millones de dólares en financiación contra China del presupuesto de 2024, aprobado por el gobierno del presidente Joe Biden. Sin embargo, muchos otros proyectos financiados para 2024 y 2025 habían quedado en pausa.

Entre los planes que se reactivarían figura la creación de centros de operaciones de seguridad en Argentina y Belice, con el fin de monitorear amenazas chinas a infraestructura crucial y plataformas cibernéticas en toda la región. También regresarían iniciativas para proteger a Ecuador, Jamaica, México, Paraguay, Perú y Uruguay de presuntos intentos chinos de infiltrarse en operaciones portuarias, y de explotar ilegalmente la pesca en alta mar y la extracción de minerales cruciales.

De manera más amplia, la propuesta —que aún está bajo consideración— actuaría contra la influencia china en la selección de un sucesor del Dalai Lama “mediante el desarrollo de tecnología propia para garantizar comunicaciones seguras y la recopilación de información”. También buscaría frenar el apoyo internacional al programa espacial de China, y contrarrestar a empresas chinas que intentan exportar tecnología de vigilancia y censura.

El documento no describió las iniciativas en detalle.

Se prevé que Trump se reúna con Xi en septiembre, cerca de la fecha de la reunión anual de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Para preparar ese encuentro, el secretario de Estado Marco Rubio se entrevistó la semana pasada con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en una conferencia regional de seguridad en Filipinas.

Trump ha oscilado entre la ira y el júbilo con Xi, cuya relación el presidente estadounidense ha intentado cultivar para que sea un aliado, incluso mientras China persigue objetivos contrarios a muchos de los de su gobierno. El impacto final de los nuevos programas propuestos no se conocerá hasta dentro de muchos meses o años.