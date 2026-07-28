Alcanza Genevieve categoría 5 y avanza lejos de costas mexicanas

Esta imagen satelital, difundida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra al huracán Fausto (centro) y al huracán Genevieve el 26 de julio de 2026, en el océano Pacífico, a distancia de la costa suroccidental de México. (NOAA vía AP)

Esta imagen satelital, difundida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra al huracán Fausto (centro) y al huracán Genevieve el 26 de julio de 2026, en el océano Pacífico, a distancia de la costa suroccidental de México. (NOAA vía AP)

MIAMI.- El huracán Genevieve se desplazaba el lunes por la noche en el océano Pacífico lejos de tierra firme, mientras que Fausto llevaba fuerte oleaje a Hawai después de debilitarse a tormenta tropical

Genevieve se convirtió brevemente en una tormenta de categoría cinco a primera hora del lunes, el primer huracán de esta magnitud en la región del Pacífico en dos años, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus iniciales en inglés). Se tiene previsto que permanezca mar adentro en una trayectoria paralela a la costa de México.

Genevieve registraba vientos máximos sostenidos de 230 km/h (145 mph), según el NHC. El vórtice de la tormenta se ubicaba unos 810 kilómetros (505 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California y se desplazaba hacia el noroeste a 19 km/h (12 mph).

No había avisos costeros en vigor, pero el centro de huracanes indicó que el oleaje de la tormenta estaba afectando partes de la costa suroeste de México y la península de Baja California.

Genevieve fluctuará en intensidad antes de debilitarse hacia el final de la semana, según los pronósticos.

Más al noroeste, el huracán Fausto se debilitó la noche del lunes a tormenta tropical mientras avanzaba en dirección general hacia las islas hawaianas. Según los meteorólogos, se anticipa que Fausto pase al norte de Hawai, pero los residentes aún deben seguir de cerca el progreso de la tormenta por posibles impactos.

El centro de huracanes apuntó que el oleaje y las corrientes estaban aumentando en las costas orientadas al este a lo largo de las islas de Hawai. Fausto registraba vientos máximos sostenidos de 110 km/h (70 mph). Su centro se ubicaba unos 670 kilómetros (415 millas) al este-noreste de Hilo, Hawai, y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 26 km/h (16 mph).