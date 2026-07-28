Avanzan negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras pausa en ataques

Varias personas se ven en aguas poco profundas mientras un carguero parece fondeado más lejos en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el martes 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

Varias personas se ven en aguas poco profundas mientras un carguero parece fondeado más lejos en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el martes 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

EL CAIRO, Egipto.- Los mediadores han logrado avances en los esfuerzos por lograr que Estados Unidos e Irán vuelvan a la mesa de negociaciones, dijeron funcionarios regionales el lunes, después de que ambas partes pausaron sus ataques luego de un periodo de tensiones que se intensificaron rápidamente. Sin embargo, ataques dispersos de grupos armados en toda la región dejaron al descubierto las tensiones persistentes.

Arabia Saudí anunció que derribó drones disparados por grupos proiraníes en Irak que tenían como objetivo sus instalaciones petroleras. En tanto, los hutíes en Yemen señalaron que atacaron instalaciones petroleras saudíes. De momento se desconoce si se referían al mismo ataque.

Ni Estados Unidos ni Irán informaron ataques durante tres días consecutivos —un respiro tras unas dos semanas de bombardeos continuados que habían incrementado los temores de un regreso a una guerra total.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán había pedido extender las conversaciones, poniéndose en contacto directo “porque los hemos estado golpeando muy duro”. Teherán ha asegurado que no hay negociaciones directas en curso.

“Estamos teniendo buenas conversaciones, ya veremos qué pasa”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. “Creo que hay una buena posibilidad de que pueda pasar algo. Y si pasa, bien. Si no pasa, volvemos a hacer lo que estábamos haciendo hace dos días”.

Los dos funcionarios regionales, que hablaron bajo condición de anonimato para abordar las conversaciones, señalaron que mediadores encabezados por Qatar y Pakistán trabajaban para salvar la brecha entre Washington y Teherán y volver a un acuerdo provisional de alto el fuego que se había desmoronado.

Sin ataques durante el fin de semana

Además de la ofensiva contra Arabia Saudí, el lunes se reportaron dos ataques con drones contra un grupo disidente kurdo iraní en Irak. Mientras que Jordania indicó que había derribado dos drones, aunque no detalló de dónde partieron. No se reportaron víctimas ni daños.

Irán y Ucrania, mientras tanto, mantienen una disputa pública desde que Kiev atacó al menos una embarcación iraní en el mar Caspio durante el fin de semana. Teherán, quien reportó la muerte de un marino durante el ataque, es un importante aliado de Rusia en su guerra contra Ucrania y ayudó a Moscú a desarrollar drones.

Estados Unidos ha pausado los ataques después de haber golpeado zonas costeras e infraestructura iraníes en una escalada de casi dos semanas, desencadenada por los disparos de Irán contra barcos que intentaban transitar el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para los envíos mundiales de petróleo. Teherán había respondido con misiles y drones dirigidos a países que albergan tropas estadounidenses, matando a por lo menos tres militares en una base en Jordania y uno más en Irak.

Irán detuvo sus ataques tras la pausa estadounidense, informó el domingo un portavoz del ejército iraní en declaraciones a la televisión estatal.

Dudas sobre las reservas de municiones de Estados Unidos

La guerra con Irán ha reducido las reservas estadounidenses de sistemas armamentísticos clave como misiles e interceptores, señalaron analistas.

Al preguntarle si las reservas de municiones se estaban agotando, Trump dijo que estaban “en muy buena forma”, aunque también reconoció que “me gustaría tener más, para ser sincero”. Los expertos han cuestionado cuánto tiempo pueden permitirse tanto Estados Unidos como Irán mantener los ataques.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, le ha dicho a Trump que el estado de las reservas podría tener un impacto en las operaciones militares en Irán, indicó un funcionario federal.

El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato a fin de tocar las conversaciones, dijo que Caine transmitió ese mensaje como parte de sus funciones regulares de proporcionar asesoramiento y opciones militares a Trump.

Caine dijo la semana pasada a los legisladores que “el poder aéreo tiene sus límites” para lograr objetivos militares. El ejército de Estados Unidos ha recurrido casi exclusivamente a los ataques aéreos en su guerra contra Irán.

Funcionarios regionales citan avances en las conversaciones

Uno de los funcionarios regionales que habló con AP el lunes describió como “significativos” los avances logrados en los esfuerzos de mediación. Añadió que los mediadores trabajaban con Irán y Omán en un mecanismo para gestionar el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, el detonante de los más recientes ataques y contraataques.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, dijo el lunes durante una conferencia de prensa en Teherán que “los mediadores pueden transmitirnos mensajes de la parte estadounidense” , pero que no había negociaciones directas.

Añadió que Irán y Omán —que se encuentra al otro lado del estrecho de Ormuz— hablaron el viernes y el sábado sobre cómo gestionar el tráfico de barcos a través de la vía marítima.

“El objetivo es desarrollar mecanismos para garantizar una navegación segura por el estrecho de Ormuz, respetando los derechos soberanos y la soberanía de ambos Estados costeros, así como la seguridad y los intereses nacionales de Irán”, subrayó Baghaei. Destacó que la vía marítima sigue cerrada.

Teherán ha sostenido que el acuerdo provisional con Estados Unidos le permite gestionar el transporte marítimo en esa vía e incluso la posibilidad de cobrar peaje, y ha objetado los esfuerzos estadounidenses por respaldar una ruta alterna cerca de Omán. Antes de la guerra, el estrecho estaba abierto a todas las embarcaciones sin costo alguno.

El ejército de Estados Unidos dijo que su bloqueo naval, reimpuesto recientemente contra Irán, continuaba, y ya se había redirigido a 17 buques comerciales. además de que dos fueron inutilizados y otros dos abordados.

El periodo de 60 días establecido por el acuerdo provisional a mediados de junio ya está bien entrada su segunda mitad, y los principales asuntos que se suponía debían negociarse —en particular el programa nuclear iraní, en el centro de las tensiones— siguen apartados mientras los mediadores intentan mantener a ambas partes dialogando.

El tráfico marítimo en el estrecho está en su nivel más bajo en 3 semanas

Las preocupaciones sobre el transporte marítimo han ido en aumento en relación con otra vía crucial de la región: el estrecho de Bab al-Mandeb hacia el mar Rojo. Los hutíes amenazaron la semana pasada con establecer un bloqueo del transporte marítimo saudí allí y dispararon contra al menos un petrolero saudí.

Los suministros energéticos mundiales y la economía siguen en juego, y los precios de la gasolina han vuelto a subir.

El tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz estaba en su nivel más bajo en tres semanas, dijo el domingo un organismo marítimo supervisado por la Marina de Estados Unidos, y añadió que no se habían confirmado nuevos ataques en las últimas 72 horas. Indicó que el tráfico se mantenía estable a través de Bab el-Mandeb.

Netanyahu dice que respalda “plenamente” los esfuerzos de Trump

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que tiene planeado reunirse con Trump en Washington el martes. La última vez que se reunieron fue en febrero, semanas antes de que dieran inicio a la guerra que mató a altos dirigentes de Irán, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

En líbano, el grupo político-militar Hezbollah lanzó proyectiles contra Israel dos días después de que comenzara la guerra, e Israel respondió con ataques aéreos y una invasión terrestre.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el lunes que la siguiente ronda de conversaciones entre Israel y Líbano tendrá lugar la próxima semana en Roma, y tendrá un enfoque en ampliar “zonas piloto” en las que las fuerzas israelíes se retirarán y entregarán las labores de seguridad a las Fuerzas Armadas Libanesas.

Las conversaciones entre los dos países han estado en marcha desde hace meses en un intento por eliminar a Hezbollah como una fuerza en Líbano.