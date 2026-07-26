Desarrolla alumna de la UAT biopesticida que elimina plagas agrícolas

Durante las evaluaciones científicas, CempaNeem demostró resultados entre el 80 % y el 100 % de mortalidad en la mosca blanca. [Agencias]

Durante las evaluaciones científicas, CempaNeem demostró resultados entre el 80 % y el 100 % de mortalidad en la mosca blanca. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La investigadora de posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Aracely Martínez Bautista, creó “CempaNeem”, una innovadora alternativa ecológica para el campo que actúa, simultáneamente, como insecticida y fungicida en cultivos de tomate, ayudando, además, a la reducción del uso de agroquímicos.

La estudiante de doctorado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) desarrolló este biopesticida botánico líquido de alta eficiencia a partir de la combinación de extractos de flor de cempasúchil (Tagetes erecta) y frutos del árbol de neem (Azadirachta indica).

Este proyecto se alinea con el impulso que el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, ha dado a la investigación científica, promoviendo que la generación de conocimiento en las aulas y laboratorios se traduzca en soluciones reales, sostenibles y con un alto sentido social para el entorno agropecuario de Tamaulipas.

Durante las evaluaciones científicas, CempaNeem demostró resultados entre el 80 % y el 100 % de mortalidad en la mosca blanca (Bemisia tabaci), logrando inhibir en más del 50% el crecimiento del hongo Fusarium spp., dos de las plagas más agresivas que afectan la producción agrícola, particularmente al cultivo de hortalizas.

Bajo la asesoría del Dr. Eduardo Osorio Hernández, el enfoque de la investigación responde a la demanda mundial de alimentos libres de químicos nocivos. Al estar elaborado con plantas endémicas y de fácil producción, el biopesticida aprovecha compuestos fitoquímicos naturales que atacan a las plagas por contacto y repelencia sin contaminar el agua ni el suelo, y, debido a su complejidad orgánica, evita que los insectos generen resistencia.

Tras superar con éxito las evaluaciones a nivel in vitro, la investigadora aplicó el producto directamente en plantas de tomate dentro de invernaderos, confirmando su viabilidad y efectividad. Actualmente, los resultados de este trabajo científico están siendo enviados a revistas indexadas para su publicación y forman parte de la tesis doctoral de la estudiante.

Por su rigor metodológico y aportación ecológica, el proyecto “CempaNeem” obtuvo con orgullo el segundo lugar en la categoría de “Posgrado”, en la etapa regional de ExpoCiencias Tamaulipas 2026. Con estos resultados, la UAT reafirma la calidad y el talento de sus investigadores en la búsqueda de un futuro más sustentable.