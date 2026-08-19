Reconoce Américo Villarreal calidad y pertinencia de la nueva Prepa UAT Tampico

Brindará a los jóvenes del sur del estado una nueva opción de educación media superior

Tampico, Tam.- El gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció la pertinencia educativa de la nueva Escuela Preparatoria UAT Tampico, que brindará a los jóvenes del sur del estado una nueva opción de educación media superior con los estándares de calidad que ofrece la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Acompañado por el rector Dámaso Anaya Alvarado, en el marco de la apertura del ciclo escolar Otoño 2026 de la UAT, el mandatario estatal inauguró oficialmente las instalaciones de la nueva preparatoria, subrayando que esta infraestructura educativa responde a las actuales demandas académicas marcadas a nivel nacional debido al desplazamiento de la pirámide demográfica.

“La puesta en marcha de esta Preparatoria UAT Tampico es muy pertinente por cómo ha venido corriéndose la condición de la pirámide demográfica, ya que ahora el grueso de nuestra población a nivel nacional se encuentra en la etapa de la juventud, de los doce a los veintinueve años”, indicó.

Sostuvo que, por ello, los requerimientos de educación media superior y preparatorias tecnificadas representan una alta demanda a nivel nacional: “Entonces, se están aumentando y dando mayores espacios a nuestra juventud, a los tamaulipecos y tamaulipecas, siguiendo la política de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó.

Por su parte, el rector Dámaso Anaya señaló que la apertura de la Preparatoria UAT Tampico es un acontecimiento histórico que fortalece la cobertura de bachillerato en la zona norte, centro y sur del estado.

“Tampico se suma a este esfuerzo y complementa una red educativa con la que la Universidad reafirma su compromiso de acompañar a las juventudes tamaulipecas desde una etapa decisiva de su formación”, asentó.

Subrayó que la educación media superior enfrenta rezagos y desafíos que no pueden ignorarse. “Reconocerlos no es suficiente, hay que actuar, y en la UAT y el Gobierno de Tamaulipas nos estamos ocupando de ellos, mediante una oferta educativa pertinente, espacios dignos, acompañamiento académico y una formación integral que permite a cada estudiante continuar preparándose, desarrollar sus capacidades y construir un proyecto de vida”, concluyó.

Cabe señalar que la Preparatoria UAT Tampico inicia operaciones con 421 estudiantes y 37 docentes. Esta apertura adquiere una resonancia nacional y responde a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha situado en el epicentro de la transformación educativa el fortalecimiento de la educación media superior

El nuevo plantel ofrecerá el Bachillerato General, que cultiva el pensamiento crítico, las competencias socioemocionales, la responsabilidad social y la innovación, con la misión de garantizar un tránsito exitoso hacia la educación superior. Y, por otro lado, ofertará el Bachillerato General con énfasis en Música y Artes, que privilegia la vocación artística, como una forma de disciplina y de sensibilidad estética.