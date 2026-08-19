Tamaulipas, primero en formalizar alianza con Banorte en apoyo a las PyMEs

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que el convenio permitirá acercar financiamiento, herramientas digitales y servicios financieros en mejores condiciones a las empresas del estado

Representantes de distintas cámaras empresariales reconocieron el alcance del convenio y el trabajo de la Secretaría de Economía en favor de las PyMEs. [Agencias]

Representantes de distintas cámaras empresariales reconocieron el alcance del convenio y el trabajo de la Secretaría de Economía en favor de las PyMEs. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Para ampliar las oportunidades de crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Economía, formalizó un convenio de colaboración con Banorte, que permitirá acercar nuevas alternativas de financiamiento, servicios financieros y acompañamiento especializado.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, señaló que esta alianza busca atender uno de los principales retos de las PyMEs: contar con instrumentos financieros adecuados y herramientas que les permitan crecer, modernizarse, invertir y fortalecer su competitividad.

Como parte del convenio se realizarán campañas especiales trimestrales con condiciones preferenciales en tasas y comisiones, además de ofrecer productos y servicios como créditos, nómina, apertura de cuentas, soluciones de cobro y herramientas digitales. Cantú Deándar destacó que el acuerdo es resultado de cerca de un año de trabajo y diálogo con Banorte para responder a las necesidades reales de las empresas tamaulipecas.

Para el gobernador Américo Villarreal Anaya, las PyMEs son una prioridad en la política de desarrollo económico del estado. “Por eso, hoy iniciamos con Banorte una alianza de largo plazo que mediremos por sus resultados: por las empresas que logren fortalecerse, por los empleos que podamos conservar y generar, y por las nuevas oportunidades que podamos abrir para las familias tamaulipecas”, señaló Cantú Deándar.

Por su parte, Domingo Elizalde García, director regional de Banorte, destacó que el convenio marca un precedente para el grupo financiero, al ser el primero de este tipo que se formaliza a nivel nacional, y permitirá ofrecer a las PyMEs servicios financieros más accesibles, condiciones preferenciales y acompañamiento especializado para dar mayor certidumbre a sus decisiones de inversión y crecimiento.

Representantes de distintas cámaras empresariales reconocieron el alcance del convenio y el trabajo de la Secretaría de Economía en favor de las PyMEs. Juan Pablo González Martínez, de CANIRAC Tamaulipas, destacó la importancia de contar con instrumentos financieros adecuados para impulsar el crecimiento de las empresas; Jesús Arnoldo Gómez González, presidente de CANIRAC Victoria, resaltó que este tipo de acuerdos acerca a los empresarios programas y servicios para fortalecer sus negocios.

Por su parte, Cleotilde Treviño Castillo, de CANACINTRA Tampico, reconoció el acompañamiento de la Secretaría a través de Fondo Tamaulipas y Tamaulipas Exporta, así como las acciones de vinculación que abren nuevas oportunidades de mercado para las empresas tamaulipecas.

La Secretaría de Economía continuará trabajando de manera coordinada con instituciones financieras y organismos empresariales para acercar a las PyMEs más herramientas, opciones de financiamiento y oportunidades de crecimiento, y fortalecer su capacidad para generar empleo, inversión y bienestar para las familias tamaulipecas.