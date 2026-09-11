Destaca la presidenta Claudia Sheinbaum, avances en materia de infraestructura estratégica para Tamaulipas

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que los proyectos presentados por la presidenta de México, impulsarán la conectividad logística, el comercio exterior y la competitividad del estado

Cantú Deándar dijo que, durante el segundo trimestre, la entidad se posicionó como el cuarto estado fronterizo con mayor captación de inversión extranjera. [Agencias]

Cantú Deándar dijo que, durante el segundo trimestre, la entidad se posicionó como el cuarto estado fronterizo con mayor captación de inversión extranjera. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los proyectos de infraestructura presentados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su gira de rendición de cuentas con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, ampliarán la conectividad y las capacidades logísticas y productivas de Tamaulipas.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que estas obras facilitarán el movimiento de mercancías, fortalecerán el intercambio comercial y mejorarán la conexión de las empresas tamaulipecas con los mercados nacionales e internacionales.

Entre los proyectos anunciados se encuentra el nuevo Puente Internacional en Nuevo Laredo 4/5, con una inversión de 13 mil 580 millones de pesos y una longitud de 3.8 kilómetros.

Asimismo, se presentó el Corredor del Golfo Norte Nuevo Laredo–Tampico, que contempla una inversión de 38 mil 672 millones de pesos y una longitud de 515 kilómetros. A este proyecto se suma la modernización de la carretera Ciudad Valles–Tampico, con una inversión de 11 mil 969 millones de pesos.

En infraestructura portuaria y energética, avanza la modernización del Puerto de Altamira, con una inversión de 5 mil 844 millones de pesos; la nueva Central de Ciclo Combinado Altamira, con una inversión de 804 millones de dólares, que beneficiará a 1.3 millones de habitantes y suministrará energía a 386 mil hogares; así como la rehabilitación de la Refinería de Madero, con una inversión de 1,860 millones de pesos y capacidad para procesar 115 mil barriles diarios.

Cantú Deándar señaló que estos proyectos se suman a la política económica impulsada bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, con la visión de que el desarrollo y la inversión se reflejen en más empleos, mejores ingresos y una mayor calidad de vida para las familias tamaulipecas.

La secretaria destacó la coordinación del estado y sus municipios con el Gobierno Federal para concretar obras que responden a las necesidades de crecimiento del estado para que la infraestructura, las ventajas estratégicas y el dinamismo productivo de Tamaulipas se traduzcan en bienestar y prosperidad compartida.